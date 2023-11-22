Больше женских смертей, сирот и насилия: к чему на самом деле приводит запрет абортов

Законодатели смотрят в одну сторону со священниками — и уже более десяти лет внедряют меры по ограничению абортов . В 2011 году Госдума приняла поправки в закон о прерывании беременности — так появилась «неделя тишины». С 2012 года женщина не может сделать аборт в день обращения к врачу — ей необходимо подождать от двух до семи дней (в зависимости от срока). За это время с ней должны работать психологи и соцработники и повлиять на ее решение. Для специалистов разработаны специальные инструкции о том, как вести такие беседы, какую лексику употреблять. Например, в рамках доабортного консультирования им предлагают говорить пациенткам, что «быть молодой мамой — это здорово» и что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни». Врачи и психологи должны «дать женщине понять, что это не „сгусток крови“, это человек» и рассказать что с восьмой недели эмбрион чувствует боль и умеет сосать палец.