Больше женских смертей, сирот и насилия: к чему на самом деле приводит запрет абортов

Что об абортах говорит закон
В России аборты разрешены и включены в обязательное медицинское страхование — женщина может прервать беременность бесплатно в государственной больнице. Это также можно сделать платно в частных клиниках. Право женщин на аборт гарантируется Федеральным законом от 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно этому документу, женщины могут прервать беременность:
по своему желанию и при наличии информированного добровольного согласия — на сроке до 12 недель;
при наличии социальных показаний — на сроке до 22 недель;
при наличии медицинских показаний — независимо от срока беременности.
Существует несколько видов абортов: медикаментозныйС использованием препаратов. Хирургическое вмешательство не требуется., вакуумная аспирацияС использованием вакуумного отсоса., дилатация и кюретажВыскабливание., дилатация и эвакуацияС помощью абортных щипцов.. По мнению ВОЗ, медикаментозный аборт под наблюдением врачей является самым безопасным способом прервать беременность. При этом важно отметить, что клиники могут устанавливать разные сроки для медикаментозного и вакуумного аборта. Например, в некоторых частных организациях аборт с помощью препаратов делают только до четвертой или пятой недели.
Незаконными в России считаются только те аборты, которые проводятся людьми без медицинского образования. По 123 статье УК РФ за это наказывают штрафами, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет, если женщина пострадала или умерла во время незаконной процедур.
Сколько абортов сейчас делают в России
В 2022 году в России в государственных и частных клиниках провели 506 005 процедур по прерыванию беременности. Это на 2,3% ниже, чем годом ранее. Только пятая часть всех абортов приходится на частные клиники. В целом в последние годы в стране, по данным Росстата, наблюдается снижение количества абортов (учитывая и самопроизвольные).
Как в России пытаются ограничить аборты
В 1996 году в России был утвержден перечень из 13 социальных причин, по которым женщина могла прервать беременность на поздних сроках. Туда, например, входили развод и многодетность. В 2003 году Минздрав сократил этот список до четырех пунктов. А в 2012 году осталась лишь одна социальная причина, по которой женщина может сделать аборт на позднем сроке, — изнасилование.
Однако и ее не все считают достаточным поводом. Представители РПЦ регулярно высказываются об этом: «Если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт, потому что ребенок — это живое существо».
РПЦ — апологет антиабортных инициатив в России. Так, в 2016 году патриарх Кирилл подписал общественную петицию за запрет абортов, а Московская патриархия потребовала приравнять эмбрион к человеку, чтобы отстаивать его право на жизнь.
В 2018 году в Старом Осколе Белгородской области женщин даже обязали «брать разрешение на аборт» у священников. Зимой 2023 года представители патриаршей комиссии по вопросам семьи предложили допускать к аборту женщин только при согласии мужа.
Кроме того, РПЦ не первый год добивается выведения абортов из ОМС. А в ноябре 2023 года появилась информация, что патриарх Кирилл обратился в Госдуму с идей законодательного запрета проводить аборты в частных клиниках.
Законодатели смотрят в одну сторону со священниками — и уже более десяти лет внедряют меры по ограничению абортов. В 2011 году Госдума приняла поправки в закон о прерывании беременности — так появилась «неделя тишины». С 2012 года женщина не может сделать аборт в день обращения к врачу — ей необходимо подождать от двух до семи дней (в зависимости от срока). За это время с ней должны работать психологи и соцработники и повлиять на ее решение. Для специалистов разработаны специальные инструкции о том, как вести такие беседы, какую лексику употреблять. Например, в рамках доабортного консультирования им предлагают говорить пациенткам, что «быть молодой мамой — это здорово» и что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни». Врачи и психологи должны «дать женщине понять, что это не „сгусток крови“, это человек» и рассказать что с восьмой недели эмбрион чувствует боль и умеет сосать палец.
По предварительным оценкам аналитиков проекта «Если быть точным», за три года (2020-2022) из‑за «недели тишины» было «предотвращено» 140 тысяч абортов.
Апогей антиабортных инициатив пришелся на 2023 год. Летом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав готов обсуждать запрет абортов в частных клиниках. Осенью об этой инициативе говорили в Госдуме. Тогда же коммерческие медицинские организации стали добровольно отказываться от процедуры. В сентябре это случилось в некоторых клиниках Татарстана, в ноябре — во всех частных больницах Крыма и Курской области.
Депутаты придумывают не только запреты, но и поощрения. Так, осенью 2023 года в Госдуме предложили платить женщинам, которые передумали делать аборт.
Летом 2023 года Минздрав России решил включить препараты мизопростол и мифепристон, которые используют для прерывания беременности, в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Ранее их можно было купить в аптеке в составе средств экстренной контрацепции, но при кратном увеличении дозировки использовать для медикаментозного аборта. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Правда ли запрет абортов повышает рождаемость?
Демограф, независимый эксперт
«Сейчас Россия находится в процессе второго демографического перехода. В ходе первого общество перешло от традиционного способа воспроизводства населения к современному: от высокой рождаемости и высокой смертности до низкой рождаемости и низкой смертности. В России этот процесс закончился еще при Советском Союзе в 1960-х годах. Второй демографический переход — это разрыв сексуального, матримониального и репродуктивного поведения, он начался в 1995 году и продолжается до сих пор.
По рождаемости среди развитых стран в Европе Россия находится на среднем уровне. При этом родителями у нас становятся раньше: первого ребенка рожают в среднем в 26 лет, второго — в 29,5. В странах же Евросоюза первенец появляется у людей в 29-30 лет, и этот возраст постоянно растет. Повышение среднего возраста материнского дебюта — яркий признак второго демографического перехода.
При этом наша страна находится в демографической яме: поколение 90-х, которое сейчас становится родителями, очень малочисленное. Даже при высокой рождаемости детей от них будет мало. Запрет абортов никак не заставит людей больше рожать. Эффект от запрета будет крошечным, если вообще будет.
В Польше, например, после ужесточения абортного законодательства в 1993 году рождаемость только продолжала снижаться, а в 2022 году, после череды антиабортных протестов и волнений, стала падать быстрее. Мы наблюдаем обвал рождаемости во всех восточноевропейских странах: Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии. Это связано с высокой инфляцией и боевыми действиями в Украине.
В России же ***** на рождаемость практически не повлияла: в этом году на одну женщину появляется столько же детей, сколько и в предыдущем. Я думаю, это связано с пособиями, боевыми и гробовыми выплатами.
Возможно, вопрос запрета абортов используется властями, чтобы отвлечь людей от более важных вещей — ***** или возможной мобилизации. Если так пойдет и дальше, в течение нескольких лет в России может получиться так же, как в Польше. Но нужно учитывать, что в Польше более религиозное общество — половина поляков действительно поддерживает запрет абортов. Но и рождаемость там ниже.
К чему приводит ограничение абортов
В Советском Союзе
Советский Союз стал первой страной в мире, которая легализовала аборты. В 1920 году Наркомздрав и Наркомюст выпустили постановление, согласно которому женщины могли бесплатно и безопасно прерывать беременности в государственных больницах. Количество абортов стало расти, в 1934 году было проведено около 700 тысяч процедур. Однако это не доказывает, что прерываний стало больше — скорее демонстрирует сокращение подпольных и самостоятельных абортов.
В 1936 году, в целях увеличения рождаемости, аборты по желанию женщины были запрещены. Прервать беременность можно было лишь по медицинским причинам. Доцент Институт демографии имени А.Г. Вишневского Виктория Сакевич пишет, что запрет процедуры в государственных больницах спровоцировал рост количества подпольных абортов. Их делали не только врачи, но и люди без медицинского образования. В 1940 году такие аборты были причиной половины материнских смертей.
Кроме того, женщины прибегали к так называемым самостоятельным абортам: принимали отвары из различных трав, перегружали себя физическими нагрузками или прибегали к немедицинской помощи, чтобы спровоцировать выкидыш. Это не всегда приводило к желаемому, могло повлиять на здоровье женщины и даже закончится летальным исходом.
Иногда женщины шли на крайние меры — убивали рожденных детей. Как указывает Сакевич, доля убийств детей в возрасте до года в период с 1934 по 1940 года увеличилась с 6% до 14%. В ноябре 1955 года аборты в СССР вновь легализовали. После этого доля убийств младенцев в общем числе убийств сразу снизилась, в 1957 году она составляла только 3%.
Подпольные аборты запретили и приравняли к преступлению, за которое можно было получить от года до восьми лет тюрьмы. Пока в стране действовал запрет на прерывание беременности в государственных больницах, ежегодно из‑за осложнений в результате этой процедуры в городах погибали около двух тысяч женщин. После легализации это число снизилось практически вдвое: с 1882 случаев в 1955 году до 1097 случаев в 1956. В коллективном исследовании демографы Анатолий Вишневский, Виктория Сакевич и Борис Давыдов пришли к выводу, что с 1936 по 1955 годы в СССР из‑за подпольных абортов погибли как минимум 32 тысячи женщин.
В других странах мира
Ограничение абортов на законодательном уровне не приводит к их сокращению, а лишь способствует развитию нелегального бизнеса по прерыванию беременности. ВОЗ указывает, что с 2010 по 2014 годы 45% всех совершенных абортов в мире были небезопасными — их проводили не в больницах. Более того, треть таких абортов делали люди без необходимой квалификации, которые использовали опасные методы.
Женщины, которые не готовы рисковать и идти к подпольным врачам, иногда выезжают в другие страны. Это явление получило название абортный туризм. Например, он был особенно популярен в Ирландии: в 1983 году на референдуме жизни матери и плода признали равнозначными, и долгое время прерывание беременности в стране было полностью запрещено. Лишь в 2018 году аборты были легализованы. До этого ежегодно около трех с половиной тысяч ирландок, чтобы прервать беременность, выезжали за границу. В основном — в соседнюю Великобританию.
В прошлом году в тех штатах США, где местные власти запретили аборты, резко вырос уровень миграции — женщины уезжали за доступной медицинской помощью в другие регионы страны. Также американки ездят с этой целью в Мексику. Туда же отправляются женщины из государств Центральной и Южной Америки с жесткой антиабортной политикой, например, из Сальвадора — там за аборт могут посадить. Например, в 2022 году девушку за прерывание беременности приговорили к 50 годам заключения.
Однако не у всех женщин есть возможность уехать и оплатить процедуру за границей. Поэтому беременные прибегают к другому варианту — заказывают в интернете таблетки, чтобы самостоятельно провести медикаментозный аборт дома. Те самые, которые ограничил к распространению российский Минздрав. Препараты необходимо принимать в больнице в присутствии врача — хоть это и щадящий способ прервать беременность, все равно могут возникнуть осложнения или индивидуальная реакция. Так что такой способ нельзя считать безопасным.
Яркий пример жесткого антиабортного законодательства — Польша. Там женщины не могут сделать аборт по собственному желанию, а с 2021 года они даже потеряли право на прерывание беременности из‑за патологии плода. Единственная возможная причина — угроза жизни матери. Однако и ее медики часто игнорируют.
Так, в 2000 году полячка Алиция Тысенц была беременна третьим ребенком. Врачи говорили, что она может потерять зрение во время родов, женщина пыталась сделать аборт, однако ей отказали. В итоге Тысенц практически ослепла. Об этом стало известно, поскольку женщина подала заявление в ЕСПЧ.
В 2021 году женщина погибла в Польше из‑за отказа врачей сделать аборт. Она попала в больницу, потому что у нее отошли воды. И хотя у плода были врожденные патологии, врачи отказались прервать беременность, ссылаясь на новые поправки в закон. В итоге ребенок погиб в утробе, а у женщины случился септический шок — из‑за чего она и скончалась. Эта история вызвала широкий резонанс в обществе, в нескольких городах Польши прошли протесты.
Однако уже в январе 2022 года причиной материнской смерти вновь стал антиабортный закон. Погибла еще одна беременная, которой не оказали своевременную помощь. Она вынашивала двойню, и после смерти первого плода врачи отказались прерывать беременность и стали ждать, когда погибнет второй. В итоге аборт провели с большой задержкой, и из‑за осложнений после операции женщина умерла.
Летом 2023 года в Польше вновь прошли протесты противников антиабортного законодательства после очередной материнской смерти. Женщине отказались прервать беременность, несмотря на возникшие осложнения. Через три дня после обращения к врачам она скончалась.
Даже если женщин лишают возможности сделать аборт, и им приходится вынашивать и рожать детей, это не означает, что они будут их воспитывать. Нежелательная беременность — одна из причин социального сиротства. Так, американские исследователи обнаружили, что запреты абортов связаны с увеличением числа детей, поступающих в приемные семьи. Однако нельзя рассчитывать, что все дети, от которых отказались, будут усыновлены.
Что действительно можно сделать для повышения рождаемости
Демограф, независимый эксперт
Выплаты: во всех странах мира деньги превращаются в детей и либо поднимают рождаемость, либо замедляют ее падение. Мы наблюдали это в Испании, Эстонии, Венгрии, США, Австралии. Вопрос только в дизайне этих выплат.
За последнее десятилетие российский материнский капитал — самая эффективная мера, которая стимулирует людей заводить первых двух детей. Чтобы она работала еще лучше, нужно ввести маткапитал по 1,5 миллиона и на второго, и на третьего ребенка. Возможно, не стоит давать этот капитал в тех регионах, где рождаемость и так высокая. Эффективными также стали программа выплаты субсидии в размере 450 тысяч рублей для родивших третьего и последующего ребенка, а также некоторые региональные программы маткапиталов (например, в Сахалинской области), где основной упор делался на третьих и последующих детей, и где не было существенных ограничений по имущественному цензу или доходам. Но на этом успешные демографические меры в нашей стране исчерпываются.
Наши власти часто путают демографическую и социальную политику. Демографические меры призваны увеличить рождаемость, снизить смертность, управлять миграцией. Социальные меры направлены на помощь семьям, улучшение жилищных условий, выравнивание стартовых позиций у детей, снижение бедности. Эти две вещи могут пересекаться, но не стоит ждать увеличения рождаемости от социальных мер.
Но этого недостаточноВ 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца составила 589,5 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 779 тыс. руб. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составлял 189,5 тыс. руб.: нужны крупные маткапиталы на вторых и третьих. В совокупности это обеспечит прирост рождаемости не менее чем на 20% и станет самой эффективной пронаталистской политикой в мире.
С точки зрения социальной политики маткапитал не очень полезен: женщины больше рожают, но из‑за этого растет бедность. Причем если маткапитал реализуется через покупку недвижимости, люди обязаны выделить долю ребенку. Из‑за этого родители не могут поменять или продать эту квартиру, начинает вмешиваться опека. С социальной точки зрения у ребенка появляется жилплощадь, а с демографической — родителей такая мера скорее дестимулирует. Чтобы маткапитал стал еще более эффективным для поднятия рождаемости, эту занозу нужно устранить.
Пособия по нуждаемости существенно снизили детскую бедность за последние пару лет. Но напрямую на демографию они не влияют: если бы эти меры были устойчивыми на протяжении десятилетий, тогда со временем это не давало бы рождаемости упасть ниже.
В идеале властям нужно работать комплексно и на стимулирование рождаемости, и на поддержку семей. Хороший пример — Венгрия: там дают большие субсидии и льготные кредиты, которые фактически можно закрывать рождением детей. Также удачная социальная политика, граничащая с демографическими мерами, во Франции: более 4% ВВП страны тратится на поддержку семей, есть выплаты на всех детей вне зависимости от благосостояния. Причем с каждым ребенком процент выплат увеличивается.