Служба доверия, реанимация, хоспис. Как борются с выгоранием люди стрессовых профессий

Я уже не помню своего первого умершего пациента. Как и любой врач, со временем я начал спокойно относиться к смерти. Но то, что до сих пор вызывает у меня сильные эмоции, — это детские смерти. К сожалению, они случаются. Один случай произошел весной прошлого года в Донецке, когда были сильные обстрелы. Снаряд прилетел рядом с детской площадкой, и осколок попал в голову шестилетней девочке. Кажется, родственники сами привезли ее на машине. Коллектив был молодой, я оказался самым опытным, поэтому взял ответственность на себя и занялся этим ребенком. Сделав компьютерную томографию, я понял, что мы не сможем ей помочь, сквозное ранение было несовместимо с жизнью. Я провел интубацию трохеи, перевел на ИВЛ — впервые делал это с таким маленьким пациентом. Тяжело было говорить родителям, что шансов практически нет, но и обманывать их, давать ложную надежду я не мог. Мы сделали все, что могли, но девочка, к сожалению, скончалась.