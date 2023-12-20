Суд нашел «нетрадиционные сексуальные отношения» в клипе Николая Баскова

В материалах суда говорится, что правоохранители «исследовали семисуточную запись эфира телеканала „Точка ТВ“ за период с 10 июля 2023 года по 16 июля 2023 года». В записи от 14 июля они обнаружили клип «Странник», который шел с маркировкой «16+», а не «18+», как требуют законы. Еще один раз клип Баскова с неверной маркировкой обнаружили сотрудники Роскомнадзора, о чем они сообщили в суд письмом от 30 августа.