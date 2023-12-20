Суд нашел «нетрадиционные сексуальные отношения» в клипе Николая Баскова

Суд обнаружил в клипе «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений». Такой контент, по российским законам, должен иметь маркировку «18+» или сопровождаться надписью «запрещено для детей». Демонстрацию однополых связей не следует путать с «пропагандой ЛГБТ»*, которая запрещена в России для всех возрастов.
В материалах суда говорится, что правоохранители «исследовали семисуточную запись эфира телеканала „Точка ТВ“ за период с 10 июля 2023 года по 16 июля 2023 года». В записи от 14 июля они обнаружили клип «Странник», который шел с маркировкой «16+», а не «18+», как требуют законы. Еще один раз клип Баскова с неверной маркировкой обнаружили сотрудники Роскомнадзора, о чем они сообщили в суд письмом от 30 августа.
Сюжет «Странника», по мнению суда, «выстраивается на прибытии (и времяпрепровождении) лирического героя» в «богато украшенное пространство», в котором мужчины и женщины «непринужденно проводят время», ласкают друг друга.
Суд установил, что отношение лирического героя, которого играет Басков, с лицом мужского пола «позиционированы как обладающие особым личностным смыслом, содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения». К таким признакам суд отнес взгляды, «наличие реакций» одного мужчины на поцелуй другого мужчины с женщиной, «реакцию на игнорирование», и сражение между двумя мужскими персонажами после того, как один из них переспал с женщиной.
«Поэтический текст, сопровождающий описываемый визуальный ряд этого взаимодействия, дополнительно раскрывает его характер через фрагмент фразы „Что мне с нежностью твоею делать“ и последующая догадка, что он является „незванным гостем (мужского) сердца“, что позволяет воспринимать акт сражения — как форму ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола», — приходит к выводу суд.
Еще одним признаком «нетрадиционных сексуальных отношений» в суде сочли «атмосферу гедонизма и разврата», которая «реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».
Суд признал телеканал «Точка ТВ» виновным по части 2 статьи 6.21.2 КоАП — распространение в СМИ среди несовершеннлетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.
*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.