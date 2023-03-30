В сети завирусились видео, на которых блогер Хасбик бьет и таскает за уши свою кошку

Пользователи соцсетей активно обсуждают завирусившиеся видео, на которых 20-летний блогер Хасбик бьет по голове и таскает за уши свою кошку. Внимание на это обратило издание «Подъем».
В одном из роликов Хасбик говорит: «Пошли на улицу, а если не выйдешь, то я тебя порву!» В другом видео звучит фраза «Я тебе че сказал? Иди на свое место. Месяц Рамадан».
Пользователи начали обсуждать видео в комментариях под последним постом Хасбика. Одни писали, что «никто не имеет права обижать животных», другие называли блогера живодером и обвиняли в нападении на беззащитного питомца, а третьи предлагали забрать кошку к себе, чтобы ее не мучали.
В историях в своем инстаграм*-аккаунте Хасбик заявил, что он не издевался над питомцем, а лишь слегка тянул его за уши, потому что кошка «фигней страдала». Также блогер сказал, что наказывал животное, потому что кошка не слушается его в священный месяц Рамадан.
«Я кошку очень свою люблю. Если я кошку не любил бы, то она у меня не жила бы. Мое самое любимое животное. <…> Просто когда не слушается, я за уши чуть тяну. А вы напали на меня толпой», — добавил Хасбик.
Так на пост в аккаунте vpshmagazine про Хасбика и его кошку отреагировал сам блогер:
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