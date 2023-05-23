Госдума приняла закон, который обяжет призывников сдавать загранпаспорта

Новая норма коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет (в 2024 году призывной возраст будет повышен до 30 лет), которые не находятся в запасе и не признаны годными к службе призывной комиссией. Вернуть его можно будет по окончании службы.
Как отмечает объединение «Военные адвокаты», в законопроекте не упоминается статья 15.1, в которой призывникам запрещается выезд из страны в день вручения повестки.
Иными словами, военнообязанные россияне не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения призывной комиссией решения о годности в отношении них.
Скорее всего, законотворческое новшество не будет действовать в осенний призыв 2023 года, так как поправки вступают в силу лишь спустя 180 дней после публикации.
Согласно новому закону о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных, повестки будут приходить к военнообязанным не только в бумажном, но и электронном виде. При этом документ будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете на «Госуслугах».
Однако, если военнообязанный повестку не получил ни в каком виде, врученной она станет через семь дней после размещения в реестре повесток. Минцифры обещает, что этот реестр заработает к осеннему призыву.