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Госдума приняла закон, который обяжет призывников сдавать загранпаспорта

Максим Саблин
Сегодня в 17:28

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, по которому призывники будут обязаны сдать загранпаспорт в миграционный отдел полиции. Поправки были внесены в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Новая норма коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет (в 2024 году призывной возраст будет повышен до 30 лет), которые не находятся в запасе и не признаны годными к службе призывной комиссией. Вернуть его можно будет по окончании службы.

Как отмечает объединение «Военные адвокаты», в законопроекте не упоминается статья 15.1, в которой призывникам запрещается выезд из страны в день вручения повестки.

Иными словами, военнообязанные россияне не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения призывной комиссией решения о годности в отношении них.

Скорее всего, законотворческое новшество не будет действовать в осенний призыв 2023 года, так как поправки вступают в силу лишь спустя 180 дней после публикации.

Согласно новому закону о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных, повестки будут приходить к военнообязанным не только в бумажном, но и электронном виде. При этом документ будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

Однако, если военнообязанный повестку не получил ни в каком виде, врученной она станет через семь дней после размещения в реестре повесток. Минцифры обещает, что этот реестр заработает к осеннему призыву.

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