Как детей участников СВО зачисляют в российские вузы и что об этом думают студенты

«Афиша Daily» пообщалась со студентами крупных вузов, чтобы узнать их мнение о квотах для детей участников СВО. Так, второкурсница Высшей школы экономики Кристина (имя собеседницы изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) считает идею введения квот «несправедливой на 100%». «Я не поддерживаю такое решение. Я по себе знаю, чего стоило сдать ЕГЭ на высокие баллы, чтобы поступить в мой университет: это был титанический ежедневный труд на протяжении двух лет только для того, чтобы увидеть себя в списке поступивших», — отметила девушка. Антон, третьекурсник МГУ (имя собеседника изменено по его просьбе. — Прим. ред.), наоборот, считает льготы правильным решением. «Семья участника СВО переживает далеко не лучшие времена. Все-таки тяжело осознавать, что твой отец сейчас находится в зоне боевых действий и может погибнуть. Несомненно, это влияет на психологическое состояние абитуриента и, как следствие, на уровень его подготовки к экзаменам», — рассуждает он. «Единственное, что меня беспокоит, так это смогут ли ребята учиться на тех направлениях, куда они решили поступить, потому что на некоторых простой школьной подготовки не хватает и они рискуют банально не справиться с программой», — добавляет студент.