15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни

Он отмечает, что Адам Кадыров сумел выучить наизусть Коран, «проявляет себя в учебе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой», одержал ряд побед по смешанным единоборствам и «проявил себя как истинный воин и настоящий боец» на чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе, где занял первое место.