15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, 15-летнему Адаму Кадырову присвоили высшее звание региона — Героя Чеченской Республики. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы, зампред правительства республики Адам Делимханов.
«Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», — пишет Делимханов.
Он отмечает, что Адам Кадыров сумел выучить наизусть Коран, «проявляет себя в учебе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой», одержал ряд побед по смешанным единоборствам и «проявил себя как истинный воин и настоящий боец» на чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе, где занял первое место.
В августе в аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой подали обращение, в котором сообщалось, что Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО в Грозном Никиту Журавеля. Москалькова попросила проверить эту информацию и «обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев».
21 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за опубликованного на подконтрольном ЦИПсО ВСУ портале ролика с сожжением Корана на фоне соборной мечети в Волгограде. Следствие утверждает, что 19-летний Журавель рассказал о том, что сжег Коран по заданию СБУ.
Чеченские чиновники поддержали Адама Кадырова, фактически подтвердив, что тот избил Журавеля. Адам Делимханов заявил, что «Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых» и «показал пример патриотизма».