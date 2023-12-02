В Петербурге закрылся один из старейших гей-клубов России «Центральная станция»

В разговоре с RTVI бывший владелец московской «Станции» Илья Абатуров высказал мнение, что его сфере ничего не угрожает. «Нас касался закон о запрете пропаганды, и мы, будучи законопослушными членами общества, следовали в его русле. В общем последние 25 лет мы стараемся четко соблюдать все законы и решения властей. Это решение никакого к нам отношения не имеет, если вы правильно прочитаете его формулировку», — сказал он.