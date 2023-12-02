В Петербурге закрылся один из старейших гей-клубов России «Центральная станция»

В Петербурге прекратил работу один из старейших городских гей-клубов «Центральная станция». Об этом его представители объявили в паблике «Вконтакте». Поводом они назвали решение Верховного суда о признании «движения ЛГБТ» экстремистским и запрещенным.
«Дорогие друзья, к сожалению, площадка, которую мы арендовали, нам отказала в работе из‑за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!», — сказано в сообщении.
«Центральная станция» был открыт в 2005 году и за это долгое время стал одним из самых популярных заведений Петербурга. Площадка снимала помещение по адресу Конюшенная площадь, 2Ж, у него также есть филиал в Москве у метро Автозаводская.
В разговоре с RTVI бывший владелец московской «Станции» Илья Абатуров высказал мнение, что его сфере ничего не угрожает. «Нас касался закон о запрете пропаганды, и мы, будучи законопослушными членами общества, следовали в его русле. В общем последние 25 лет мы стараемся четко соблюдать все законы и решения властей. Это решение никакого к нам отношения не имеет, если вы правильно прочитаете его формулировку», — сказал он.
Бизнесмен добавил, что в ситуации, когда Запад «пытается выдавить нас из всех своих спортивных, культурных и других ценностей, да и напрямую ведет войну против нас посредством передачи своего оружия», «надо немножко подождать развития ситуации и исключить любые возможности пропаганды врага».
Минувшей ночью полиция пришла с рейдом в несколько гей-клубов Москвы. По словам посетителей заведений, полицейские останавливали музыку и фотографировали паспорта.