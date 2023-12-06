Решение вступит в силу не раньше 10 января 2024 года, но его последствия заметны уже сейчас. В ночь на 2 декабря полиция провела рейды по московским гей-клубам: «Секрету», бару MONO и Kinky Rouge, где проходила вечеринка Hunters Party. В тот же день о закрытии сообщил один из старейших гей-клубов Санкт-Петербурга «Центральная станция» (он существовал с 2005 года). Решение Верховного суда повлекло за собой и цензурные, и самоцензурные последствия: в официальном сообществе группы t.A.T.u. в «ВК» теперь заблокирован доступ к стене, фото и видео, а «Кинопоиск» поставил маркировку 18+ на детский мультсериалСкорее всего, причина в том, что одного из персонажей зовут Радуга Дэш «Мой маленький пони: Дружба это магия».