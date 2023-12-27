О сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» слышали 83% россиян, посмотрели его или находятся в процессе — 18%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Впервые услышали о сериале в процессе опроса 17%, среди людей старшего возраста таких 33%, среди активных телезрителей — 44%.
Наибольший интерес к «Слову пацана» демонстрирует молодежь до 25 лет. Среди них знают о проекте 97%, смотрели — 40%.
Восемь из десяти зрителей сказали, что сериал им понравился, и лишь 16% заявили обратное. 82% россиян выступили против запрета «Слова пацана», 13% считают, что шоу пагубно влияет на молодежь, и поддерживают такой запрет.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря.
Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России (и, несмотря на вооруженный конфликт между странами, на Украине). Детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».