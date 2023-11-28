Еще в одном российском регионе разрешили убивать бездомных животных

«У нас нет в ФЗ ни термина „эвтаназия“, ни термина „умерщвление“, ни термина „усыпление“, „гуманного убийства“. Никаких таких терминов там нет. Должно быть все в соответствии с ФЗ, то есть основано на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения с животными. Регионы имеют широкие права: могут вводить регистрацию животных, заниматься льготной стерилизацией, пристраиванием животных, проводить мониторинг популяций, численности; запрещать самовыгул, штрафовать за него — самые широкие полномочия. Но где здесь про открытие сафари на бездомных животных? Ни слова», — сказал Бурматов.