Еще в одном российском регионе разрешили убивать бездомных животных

В Магаданской области приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных, которым за 10 дней в пункте временного содержания (ПВС) не нашли хозяина. Документ опубликован в базе правовых актов.
В самом тексте закона не упоминается убийство, там говорится, что сотрудники ПВС могут принимать решение «о дальнейшем пребывании безнадзорного животного», если его на забрали за 10 дней. Однако в пояснительной записке к проекту закона, опубликованной на сайте Магаданской областной думы, о возможности усыпления сказано.
Согласно пояснительной записке, документ «дает право на применение умерщвления (эвтаназии) животных, владельцы для которых не найдены». Кроме того, в регионе смогут убивать агрессивных и неизлечимо больных животных, питомцев, которые испытывают «непереносимые физические страдания».
Магаданский парламентарий Андрей Зыков так прокомментировал принятие закона: «Требования к приютам очень жесткие, а ПВС позволят на территории Магаданской области начать работу по отлову, стерилизации животных без владельцев. Это старт к формированию комплексного правового поля и закрепления ответственности хозяев за своих животных. Начинается очень большой пласт работы по освобождению нашей территории от собак без владельцев».
Ранее закон, который позволяет убивать бездомных собак и кошек, приняли в Бурятии. Местные депутаты сочли, что умерщвление — «более гуманный метод обращения с безнадзорными животными», чем оставление их на улице. Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов назвал решение бурятских парламентариев противоречащим федеральному законодательству. Он попросил прокуратуру проверить его законность.
«У нас нет в ФЗ ни термина „эвтаназия“, ни термина „умерщвление“, ни термина „усыпление“, „гуманного убийства“. Никаких таких терминов там нет. Должно быть все в соответствии с ФЗ, то есть основано на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения с животными. Регионы имеют широкие права: могут вводить регистрацию животных, заниматься льготной стерилизацией, пристраиванием животных, проводить мониторинг популяций, численности; запрещать самовыгул, штрафовать за него — самые широкие полномочия. Но где здесь про открытие сафари на бездомных животных? Ни слова», — сказал Бурматов.
В конце июля Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь, если региональные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они смогут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.