Хасбик убрал антисемитские посты после новости о проверке на экстремизм

Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, удалил из телеграм-канала посты антисемитского содержания после новости о проверке его соцсетей на экстремизм.
В выходные блогер опубликовал два изображения в канале @hasbullamagomedov. На первом написано «Мы против еврейских беженцев», также его автор призывал не сдавать им квартиры, не возить в машинах и не обслуживать в заведениях.
«Вы все свидетели, как Палестина их приютила и какую благодарность она получила. Сегодня палестинские дети умирают от их рук, завтра это может коснуться нашего народа!» — сказано на картинке.
Второе изображение представляет собой скриншот сторис из инстаграма*, автор которой пишет, что гостиница «Фламинго» в Хасавюрте «забита евреями», требует выселить этих постояльцев, либо «гостиница превратится в пепел», а также призывает «мужиков» проснуться и выкинуть их оттуда.
Блогер также осудил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. «Дагестан, контролируйте свое поведение, свой гнев, свои поступки. Берегите религию, вы ее лицо», — написал он. Последний пост в канале появился 31 октября, в 6.00 по московскому времени.
Утром того же дня Mash сообщил, что на Хасбика написали заявление в Генпрокуратуру. Неназванный автор доноса якобы считает, что удаленные посты могли спровоцировать беспорядки в Дагестане, поэтому в отношении Хасбика нужно завести уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и экстремизме.
Уже днем Хасбик в своем инстаграме* поменял ссылку на телеграм-канал, обратил внимание Mash. Теперь в качестве официального канала там стоит ссылка на @hushetskiy077, который не обновлялся с апреля этого года. Последний пост в канале напоминает «стукачам», что «доносчики и ябеды не войдут в рай».
Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса из израильского Тель-Авива. Предположительно, протестующие пытались помешать приземлению самолета.
Владимир Путин заявил, что антисемитские акции и связанные с ними беспорядки в Дагестане инспирированы при участии агентуры западных спецслужб с территории Украины. По его мнению, власти Украины и «их хозяева за океаном» пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию в России.