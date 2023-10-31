Хасбик убрал антисемитские посты после новости о проверке на экстремизм

Сейчас в канале этих постов нет, но можно найти ролик, в котором еврей подходит к воротам самой гостиницы, и видео, где жители Хасавюрта ходят по номерам и ищут в них евреев. В одном из постов Хасбик также называет «цели нацистско-израильской оккупации Газы — „убийство палестинских детей“».