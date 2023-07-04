В Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова

Зарему Мусаеву обвиняют в насилии по отношению к правоохранителю, гособвинение запросило для нее 5,5 года лишения свободы. По версии главы Чечни Рамзана Кадырова, женщина «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» в ходе задержания. Предполагаемый инцидент произошел в январе 2022 года. Тогда Мусаеву насильно перевезли из Нижнего Новгорода в Грозный вооруженные лица в гражданской одежде, предъявив постановление чеченского следствия о принудительном приводе на допрос. Родственники женщины назвали действия силовиков похищением.