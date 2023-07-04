В Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова

В Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает «Команда против пыток»*.
По словам Немова, по дороге из аэропорта их машине преградили путь три автомобиля. Внутри были вооруженные люди в масках, которые жестоко избили адвоката и журналистку ногами, в том числе по лицу.
Немов сказал, что их угрожали застрелить, приставляли к голове пистолет. По информации «Мемориала»**, при избиении им говорили: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите».
Немов и Милашина госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Грозного со множественными ушибами. У адвоката, предположительно, ножевое ранение ноги. У журналистки сломано несколько пальцев рук, голова обрита наголо и вся в зеленке. По словам коллег, она часто теряет сознание и без спецтранспорта ее нельзя перевозить.
В феврале прошлого года Милашина сообщила, что получила угрозы от чеченских властей, из‑за чего временно выезжала из России. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл журналистку и правозащитника, создателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».
Зарему Мусаеву обвиняют в насилии по отношению к правоохранителю, гособвинение запросило для нее 5,5 года лишения свободы. По версии главы Чечни Рамзана Кадырова, женщина «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» в ходе задержания. Предполагаемый инцидент произошел в январе 2022 года. Тогда Мусаеву насильно перевезли из Нижнего Новгорода в Грозный вооруженные лица в гражданской одежде, предъявив постановление чеченского следствия о принудительном приводе на допрос. Родственники женщины назвали действия силовиков похищением.
Семья Мусаевой связывает ее преследование с деятельностью сыновей женщины. На двоих из них — Ибрагима и Байсангура — заведены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией. Ибрагима чеченские правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-каналом 1ADAT, который признан судом экстремистским. Их брат Абубакар сотрудничал с «Комитетом против пыток»*.
* «Команда против пыток» — бывший «Комитет против пыток», который внесен Минюстом в список иноагентов и самоликвидирован.
** «Мемориал» внесен Минюстом в перечень инсотранных агентов.