Республика Нагорный Карабах прекращает существование. В Армению приехали более половины жителей НКР

Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Об этом говорится в указе президента НКР Самвела Шахраманяна.
До начала следующего года будут распущены все государственные учреждения самопровозглашенной республики и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении.
Жителей Нагорного Карабаха, включая уехавших, просят ознакомиться с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, и решить, оставаться ли на территории НКР.
Изменения Шахраманян обосновывает «создавшейся сложной военно-политической ситуацией» и стремлением обеспечить безопасность и интересы «народа Арцаха». Он уточняет, что при посредничестве российских миротворцев достигнуто соглашение, позволяющее жителям НКР, включая военных, которые сложили оружие, беспрепятственно выехать из республики по Лачинскому коридору.
Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян отметила, что к утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 65 036 человек. По информации властей Армении, в Нагорном Карабахе до военного конфликта проживали 120 тыс. армян. При этом республиканские власти говорили, что подготовили места для размещения 40 тыс. беженцев.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, назвав их «антитеррористическими мероприятиями локального характера». На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об их завершении, а Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Договоренности подразумевают разоружение армии самопровозглашенной республики, вывод армянских военных и военной техники из НКР. Армянские власти отрицали присутствие своих войск в Нагорном Карабахе.
По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий в республике погибли не менее 200 человек, ранены еще 400. Азербайджан сообщил о гибели 192 военных.