Организатору Маяковских чтений грозит 13 лет тюрьмы за стихотворение с просьбой не брать повестки

Причиной преследования стали Маяковские чтения в сентябре 2022 года, на которых Камардин с еще двумя людьми публично читал стихи о мобилизации. В стихах обвиняемый призывал не брать повестки из рук представителей военкоматов, не подписывать документов о получении повесток и не являться в военкоматы. Соучастники вслух повторяли произведение Камардина и поднимали руки вверх, говорится в обвинительном постановлении.