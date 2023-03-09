Организатору Маяковских чтений грозит 13 лет тюрьмы за стихотворение с просьбой не брать повестки

Следственный комитет предъявил организатору Маяковских чтений Артему Камардину обвинение по новой статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обвинения предъявлены по 3 части статьи 280.4 УК. Эта часть предусматривает, что преступление совершено организованной группой.
Причиной преследования стали Маяковские чтения в сентябре 2022 года, на которых Камардин с еще двумя людьми публично читал стихи о мобилизации. В стихах обвиняемый призывал не брать повестки из рук представителей военкоматов, не подписывать документов о получении повесток и не являться в военкоматы. Соучастники вслух повторяли произведение Камардина и поднимали руки вверх, говорится в обвинительном постановлении.
По мнению следователя, организованность преступной группы проявлялась в четком распределении ролей и строгом подчинении Камардину всех рядовых членов группы.
Это первое уголовное дело по данной статье, внесенной в уголовный кодекс в июле 2022 года, — вместе с новыми составами преступлений о шпионаже, госизмене и сотрудничестве с иностранцами.
Камардину за Маяковские чтения предъявили еще одно обвинение — по статье 282 УК. Следствие считает, что он вместе с соучастниками возбуждал вражду к социальной группе «участники военных действий в ЛНР и ДНР». Суммарно по двум обвинениям Камардину может грозить 13 лет тюрьмы.
Камардина задержали в сентябре прошлого года. Во время обыска у него дома, как сообщала «Новая газета Европа», силовики «очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантель». Эту информацию подтвердил адвокат активиста.