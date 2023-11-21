Реклама
Новости

СМИ: в Подмосковье полицейские устроили облаву на общежитие и увезли в военкомат 40 человек

Семён Гудошников
Сегодня в 09:54

Полицейские провели рейд в общежитии Домодедово и увезли в военкомат 40 человек. Об этом 17 ноября написал телеграм-канал «Волгоград», но позже удалил пост. На сообщение телеграм-канала ссылаются «Вот Так» и «Холод».

В нем говорилось, что постояльцев общежития разбудили в 6 утра, двух волгоградцев и 38 парней из других городов забрали без вещей и документов (кроме паспорта) в полицейский участок. Днем их насильно увезли в Балашиху, где без повесток выдали форму, сообщал «Волгоград».

Как сообщила Astra родственница одного из волгоградцев, все задержанные — граждане России. По ее словам, без проведения медкомиссии молодых людей отправили в часть. «Сказали, там их оставят. В декабре будет присяга», — отметила она.

В конце октября ОМОН совершил рейд на мечеть в подмосковных Котельниках и забрал прихожан в военкомат. Там мужчин заставляли подписать контракт или отправиться на срочную службу в армию. Среди насильно увезенных в военкомат был финалист шоу «Перепой звезду!» на Первом канале Мамут Усеинов. Он отметил, что не служил по состоянию здоровья и у него есть бронь от Первого канала. После военкомата его увезли в казарму и отобрали телефон.

В середине ноября полусотне посетителей воронежского ресторана «Форт» вручили повестки. Сотрудники СОБР в масках и с оружием пришли в заведение, когда там праздновали день рождения. По данным местных СМИ, приглашения в военкомат получили уроженцы Азербайджана, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

расскажите друзьям
теги
Первый канал
люди
Мамут Усеинов
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»