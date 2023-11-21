СМИ: в Подмосковье полицейские устроили облаву на общежитие и увезли в военкомат 40 человек

Полицейские провели рейд в общежитии Домодедово и увезли в военкомат 40 человек. Об этом 17 ноября написал телеграм-канал «Волгоград», но позже удалил пост. На сообщение телеграм-канала ссылаются «Вот Так» и «Холод».
В нем говорилось, что постояльцев общежития разбудили в 6 утра, двух волгоградцев и 38 парней из других городов забрали без вещей и документов (кроме паспорта) в полицейский участок. Днем их насильно увезли в Балашиху, где без повесток выдали форму, сообщал «Волгоград».
Как сообщила Astra родственница одного из волгоградцев, все задержанные — граждане России. По ее словам, без проведения медкомиссии молодых людей отправили в часть. «Сказали, там их оставят. В декабре будет присяга», — отметила она.
В конце октября ОМОН совершил рейд на мечеть в подмосковных Котельниках и забрал прихожан в военкомат. Там мужчин заставляли подписать контракт или отправиться на срочную службу в армию. Среди насильно увезенных в военкомат был финалист шоу «Перепой звезду!» на Первом канале Мамут Усеинов. Он отметил, что не служил по состоянию здоровья и у него есть бронь от Первого канала. После военкомата его увезли в казарму и отобрали телефон.
В середине ноября полусотне посетителей воронежского ресторана «Форт» вручили повестки. Сотрудники СОБР в масках и с оружием пришли в заведение, когда там праздновали день рождения. По данным местных СМИ, приглашения в военкомат получили уроженцы Азербайджана, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.