Из‑за антисемитских акций в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы десять человек были госпитализированы, еще десять обратились за помощью амбулаторно с легкими травмами. Об этом сообщает Минздрав Республики Дагестан.
Среди попавших в больницу оказались как полицейские, так и гражданские лица. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.
29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса авиакомпании Red Wings из израильского Тель-Авива, пишет РИА «Новости». Некоторые активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины. Предположительно, протестующие пытались помешать приземлению самолета.
Самолет тем не менее совершил посадку, после чего активисты выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно — как отмечает Daily Storm, «в поисках евреев». На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка.
На место прибыл министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов, а муфтий Ахмад Абдулаев выступил с видеообращением, в котором назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Глава региона Сергей Меликов раскритиковал действия активистов в своем телеграм-канале: «Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!»
Прибывавшие в Махачкалу рейсы перенаправляли на запасные аэродромы. Спустя несколько часов правоохранителям удалось освободить аэропорт, однако работу воздушной гавани приостановили до 31 октября. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).