Из‑за антисемитских акций в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек

На место прибыл министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов, а муфтий Ахмад Абдулаев выступил с видеообращением, в котором назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Глава региона Сергей Меликов раскритиковал действия активистов в своем телеграм-канале: «Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!»