Полиция провела рейды по гей-клубам Москвы

По словам посетителей заведений, полицейские останавливали музыку и фотографировали паспорта.«Мы стояли 300 человек голые, в одних трусах, и ждали, пока нам вынесут одежду. Мы не понимали, что происходит, забирают нас в „бобик“ или нет», — вспоминает один из зрителей в ролике блогера Игоря Синяка.