Полиция провела рейды по гей-клубам Москвы

Московская полиция пришла с рейдом в гей-клубы, пишет «Осторожно, Москва». По информации Sota Project, силовики закрыли клуб «Секрет», бар MONO и вечеринку Hunters Party.
«Была обычная туса, выходит владелец и говорит, что в течение часа придут люди в погонах в связи с недавними законом. В течении 20 минут танцпол стал пустеть», — рассказал очевидец «Осторожно, Москва». Sota Project уточняет, что незадолго до рейда выступление в Mono отменила Ольга Бузова.
По словам посетителей заведений, полицейские останавливали музыку и фотографировали паспорта.«Мы стояли 300 человек голые, в одних трусах, и ждали, пока нам вынесут одежду. Мы не понимали, что происходит, забирают нас в „бобик“ или нет», — вспоминает один из зрителей в ролике блогера Игоря Синяка.
Кроме этого, пишет «Осторожно, Москва», полицейские пришли в премиум-сауну для парней у Цветного бульвара. «Проходит всё как обычный рейд по наркотикам. Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», — говорит очевидец.
Этой ночью также сообщил о закрытии клуб «Центральная станция» в Петербурге. По словам его представителей, арендатор отказал им сотрудничестве «из‑за закона». «Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!», — говорится в прощальном посте заведения.
Ещё один рейд прошел на мероприятии «Организации коммунистов-интернационалистов», обращает внимание Sota Project. Его участники сообщили о побоях со стороны силовиков и задержании двоих посетителей, к которым не пустили адвоката.
В четверг Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Заседание проходило в закрытом режиме, в зал суда пустили только представителей Минюста.