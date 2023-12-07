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В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:03

В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, девочка пришла в гимназию с дробовиком своего отца. Она подождала, пока начнется урок биологии, зашла в класс и несколько раз выстрелила. Чтобы пронести оружие в школу, она спрятала его в тубусе.

По данным МВД, два человека (стрелявшая и ее одноклассница) погибли, еще пять пострадали. Сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего мальчика, пишет Shot. СМИ заявляют, что предварительная причина стрельбы — конфликт с одноклассниками, которые шутили над девочкой.

Школьники рассказали, что при первых звуках стрельбы сразу забаррикадировались в классах, раздевалках и туалетах, как их учили. Рамки металлоискателя в образовательном учреждении не работали.

СК возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что школу охраняло ЧОП, назначена проверка.

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