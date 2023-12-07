В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой

По данным СМИ, девочка пришла в гимназию с дробовиком своего отца. Она подождала, пока начнется урок биологии, зашла в класс и несколько раз выстрелила. Чтобы пронести оружие в школу, она спрятала его в тубусе.
Школьники рассказали, что при первых звуках стрельбы сразу забаррикадировались в классах, раздевалках и туалетах, как их учили. Рамки металлоискателя в образовательном учреждении не работали.
СК возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что школу охраняло ЧОП, назначена проверка.