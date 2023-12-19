Яйца, кремация и смартфоны. Какие продукты и услуги сильнее всего подорожали в 2023 году

Продукты
Цена десятка яиц в среднем по России выросла на 41%. В декабре 2022 года он стоил 79,5 рубля, а сейчас — почти 112. По данным «Тинькофф-журнала» на это могли повлиять несколько факторов:
- В 2023-м компании произвели меньше яиц, чем в предыдущие годы.
- Из‑за экономического кризиса производство яиц подорожало.
- Спрос на яйца вырос.
Ситуацию с яйцами широко обсуждают (об этом во время прямой линии даже высказался Владимир Путин), но это не самый резкий рост цен на продукты. В первую очередь он коснулся овощей и фруктов.
Сильнее всего поднялись цены на виноград: килограмм подорожал на 55%, за него теперь придется отдать в среднем 242 рубля. Вдвое выросла стоимость помидоров — она составила 209,8 рубля. При этом самым дорогим продуктом на прилавках стал чеснок, килограмм которого теперь обходится россиянам в 319,7 рубля (рост на 37%). Единственным мясным продуктом, цены на который сильно увеличились, стала мороженая курица. Теперь килограмм стоит около 232 рублей вместо 179,9 в декабре прошлого года.
Рост цен также затронул и другие фрукты и овощи. Например, килограмм белокочанной капусты теперь стоит 31,6 рубля (рост на 40%), груш ー 248,5 рубля (47%), апельсинов ー 190,2 рубля (41%), лимонов ー 182,9 рубля (34%), бананов ー 146,1 рубля (46%).
В Центральном банке происходящее объяснили ослаблением курса рубля: импорт бананов, апельсинов, помидоров и еще нескольких продуктов из других стран стал стоить дороже, что отразилось на их рыночной цене.
Услуги
Также за год в России резко выросли цены на ритуальные услуги. В частности, кремация подорожала на 37%, теперь ее стоимость составляет более 32 тысяч рублей. На столько же повысились цены на изготовление гроба ー к декабрю этого года оно стоит почти семь тысяч рублей вместо пяти тысяч. За рытье могилы теперь просят на 18% дороже. Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин объяснил это ростом цен на металлы и дерево, из которых делают гробы и кресты.
Всеобщее подорожание коснулось и рынка жилья. В среднем по стране аренда двухкомнатной квартиры теперь обходится на 24% дороже — около 30 тысяч рублей. Чуть меньше выросла цена аренды однокомнатной квартиры ー с 19,5 тысячи рублей до 23 тысяч. Осенью уменьшение доступности жилья отмечали «Известия». В разговоре с изданием управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева предположила, что подорожание аренды продолжится, пока не снизится ключевая ставка.
Что еще значительно подорожало в 2023 году
- Литр газового моторного топлива ー 27,2 рубля (на 40%).
- Зеркало в ванной ー 1947,8 рубля (на 28%).
- Свежесрезанные цветы ー 188,4 рубля (на 19%).
- Прививка для животного ー 1385 рублей (на 17%).
- Сотовая связь ー 543,8 рубля (на 17%).
В список товаров и услуг, цены на которые резко изменились, также попали смартфон и маникюр. За 2023 год телефоны подорожали почти на 45% — они обходятся в среднем в 18,1 тысячи рублей, а не 12,1 тысячи. В первую очередь это коснулось продукции Apple, Samsung, Realme и Xiaomi, рассказывал «Ведомостям» руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.
Помимо ослабления курса рубля, на ценообразование повлияло то, что в первой половине 2022-го большую часть смартфонов покупали заранее с учетом рекламных кампаний производителей. В 2023 году за них платили уже полную стоимость, следует из слов аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова.
Маникюр, в свою очередь, вырос в цене вдвое ー теперь вместо 495,6 рубля за него придется отдать около 970 рублей.
Что будет дальше?
В сентябре 2023 года власти объяснили общий рост цен в стране ослаблением курса рубля. Подорожавшая валюта влияет на товары, которые импортируют из‑за рубежа — они составляют 40% продовольственной корзины россиян.
В другом отчете Центрального банка отмечают, что компании-производители планируют постепенно повышать цены еще на 6% как минимум до января 2024 года.