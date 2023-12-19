Реклама
Тем временем в России

Яйца, кремация и смартфоны. Какие продукты и услуги сильнее всего подорожали в 2023 году

Афиша Daily
Сегодня в 18:50
В декабре 2023 года россияне начали активно обсуждать повышение цен на яйца. Они действительно попали в список самых подорожавших товаров России, подтверждают данные Росстата. «Афиша Daily» изучила официальную статистику и нашла другие товары и услуги, цены на которые всего за год увеличились на десятки процентов.

Продукты

Цена десятка яиц в среднем по России выросла на 41%. В декабре 2022 года он стоил 79,5 рубля, а сейчас — почти 112. По данным «Тинькофф-журнала» на это могли повлиять несколько факторов:

  • В 2023-м компании произвели меньше яиц, чем в предыдущие годы.
  • Из‑за экономического кризиса производство яиц подорожало.
  • Спрос на яйца вырос.

Ситуацию с яйцами широко обсуждают (об этом во время прямой линии даже высказался Владимир Путин), но это не самый резкий рост цен на продукты. В первую очередь он коснулся овощей и фруктов.

Сильнее всего поднялись цены на виноград: килограмм подорожал на 55%, за него теперь придется отдать в среднем 242 рубля. Вдвое выросла стоимость помидоров — она составила 209,8 рубля. При этом самым дорогим продуктом на прилавках стал чеснок, килограмм которого теперь обходится россиянам в 319,7 рубля (рост на 37%). Единственным мясным продуктом, цены на который сильно увеличились, стала мороженая курица. Теперь килограмм стоит около 232 рублей вместо 179,9 в декабре прошлого года.

Рост цен также затронул и другие фрукты и овощи. Например, килограмм белокочанной капусты теперь стоит 31,6 рубля (рост на 40%), груш ー 248,5 рубля (47%), апельсинов ー 190,2 рубля (41%), лимонов ー 182,9 рубля (34%), бананов ー 146,1 рубля (46%).

В Центральном банке происходящее объяснили ослаблением курса рубля: импорт бананов, апельсинов, помидоров и еще нескольких продуктов из других стран стал стоить дороже, что отразилось на их рыночной цене.

Скрытые данные можно увидеть, наведя курсор на линию

Услуги

Также за год в России резко выросли цены на ритуальные услуги. В частности, кремация подорожала на 37%, теперь ее стоимость составляет более 32 тысяч рублей. На столько же повысились цены на изготовление гроба ー к декабрю этого года оно стоит почти семь тысяч рублей вместо пяти тысяч. За рытье могилы теперь просят на 18% дороже. Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин объяснил это ростом цен на металлы и дерево, из которых делают гробы и кресты.

Всеобщее подорожание коснулось и рынка жилья. В среднем по стране аренда двухкомнатной квартиры теперь обходится на 24% дороже — около 30 тысяч рублей. Чуть меньше выросла цена аренды однокомнатной квартиры ー с 19,5 тысячи рублей до 23 тысяч. Осенью уменьшение доступности жилья отмечали «Известия». В разговоре с изданием управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева предположила, что подорожание аренды продолжится, пока не снизится ключевая ставка.

Что еще значительно подорожало в 2023 году

  • Литр газового моторного топлива ー 27,2 рубля (на 40%).
  • Зеркало в ванной ー 1947,8 рубля (на 28%).
  • Свежесрезанные цветы ー 188,4 рубля (на 19%).
  • Прививка для животного ー 1385 рублей (на 17%).
  • Сотовая связь ー 543,8 рубля (на 17%).

В список товаров и услуг, цены на которые резко изменились, также попали смартфон и маникюр. За 2023 год телефоны подорожали почти на 45% — они обходятся в среднем в 18,1 тысячи рублей, а не 12,1 тысячи. В первую очередь это коснулось продукции Apple, Samsung, Realme и Xiaomi, рассказывал «Ведомостям» руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Помимо ослабления курса рубля, на ценообразование повлияло то, что в первой половине 2022-го большую часть смартфонов покупали заранее с учетом рекламных кампаний производителей. В 2023 году за них платили уже полную стоимость, следует из слов аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова.

Маникюр, в свою очередь, вырос в цене вдвое ー теперь вместо 495,6 рубля за него придется отдать около 970 рублей.

Что будет дальше?

В сентябре 2023 года власти объяснили общий рост цен в стране ослаблением курса рубля. Подорожавшая валюта влияет на товары, которые импортируют из‑за рубежа — они составляют 40% продовольственной корзины россиян.

Также, вероятно, дело в реакции рынка, который адаптировался к увеличению спроса. Представители Центрального банка отмечали, что в 2022 году население перешло на «сберегательную модель поведения», но в 2023-м оно снова начало активно покупать новые товары и оформлять кредитные карты.

В другом отчете Центрального банка отмечают, что компании-производители планируют постепенно повышать цены еще на 6% как минимум до января 2024 года.

Подробности по теме
В Петербурге открылась клиника для бездомных и беженцев. Мы поговорили с ее основателем
расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»