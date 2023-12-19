Яйца, кремация и смартфоны. Какие продукты и услуги сильнее всего подорожали в 2023 году

Также за год в России резко выросли цены на ритуальные услуги . В частности, кремация подорожала на 37%, теперь ее стоимость составляет более 32 тысяч рублей. На столько же повысились цены на изготовление гроба ー к декабрю этого года оно стоит почти семь тысяч рублей вместо пяти тысяч. За рытье могилы теперь просят на 18% дороже. Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин объяснил это ростом цен на металлы и дерево, из которых делают гробы и кресты.