Шайя ЛаБаф против сатаны! Правда, в дубляже сатана стал неверной женой. А так можно было?

Понятно, что для ЛаБафа эта роль — тоже не предмет драматического искусства, а изощренный перформанс-арт, примерно такой же, как его самобичевание в эфирах подкастов. Играя роль выбивателя долгов у Дэвида Эйра, он набил настоящее тату на всю грудь и живот, а теперь вот из‑за съемок обратился в католическую веру. В обоих случаях его не смущало, что речь идет о фильмах категории «Б»: перформансы, стирающие грань между жизнью и искусством, ЛаБафу давно интереснее, чем само кино.