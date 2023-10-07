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ХАМАС начал массированный обстрел Израиля. Страна начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:25

Палестинская группировка ХАМАС начала массированный обстрел территории Израиля. В ответ страна объявила о контртеррористической операции в сектора Газа.

ХАМАС назвал свои действия «Бурей аль-Аксы», а армия Израиля — операция «Железные мечи». «Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛ сражаются с врагом во всех местах проникновения», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант и пообещал «выиграть эту войну».

По данным ХАМАСа, по территории Израиля запустили не менее 5 тыс. ракет и снарядов. Израильское военное ведомство ЦАХАЛ сообщило о более 2,2 тыс. ракет.

После начала военных действий в Израиле погибли шесть человек, еще более 100 человек ранены, передает The Times of Israel. В результате перестрелки погиб глава регионального совета Шаар Ханегев Офир Либштейн.

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