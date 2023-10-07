ХАМАС начал массированный обстрел Израиля. Страна начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа

ХАМАС назвал свои действия «Бурей аль-Аксы», а армия Израиля — операция «Железные мечи». «Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛ сражаются с врагом во всех местах проникновения», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант и пообещал «выиграть эту войну».