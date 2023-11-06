Адаму Кадырову вручили высшую награду Карачаево-Черкесии

Адам Кадыров, избивший обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, получил высшую награду Карачаево-Черкесии — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Об этом рассказал глава республики Рашид Темрезов.
Чиновник лично вручил медаль сыну Рамзана Кадырова, тот приехал на встречу вместе со своим дяде, депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым.
«Вручил Адаму Рамзановичу высшую государственную награду республики — орден „За заслуги перед Карачаево-Черкесией“. Народы Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики связывают крепкие узы дружбы и братства», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что Рамзан Кадыров «воспитал достойного сына, который стоит на стороне веры и правды, как и учат его старшие».
Кроме этого Адам Кадыров получил орден «За заслуги перед Уммой» I степени. Его подростку вручил муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев.
Темрезов также поблагодарил Делимханова «за вклад в укрепление межрегионального единства, за то, что он под руководством Рамзана Ахматовича своим личным примером показывает, как нужно мужественно и верно служить интересам своего Отечества и защищать его».
Кроме этого, глава республики подчеркнул, что « в условиях глобальных вызовов <…> очень важно сохранять единство внутри нашей любимой Родины- России, своими делами и поступками укреплять межрегиональные связи, отстаивать традиционные ценности, веками культивируемые нашими народами».
О присвоении ордена Кадырову-младшему объявили ещё 25 октября. Решение о награждении глава КЧР объяснил вкладом подростка «в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».
24 октября 15-летний сын главы Чечни получил татарстанский орден «Дуслык», вторую по значимости награду Татарстана. Он получил награду из рук раиса Татарстана Рустама Минниханова.
За несколько дней до этого депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев раскритиковал Кадырова-младшего за избиение Никиты Журавеля, а его отца — за награждение сына званием Героя Чечни. Позже член республиканского совета извинился.
Избиение обвиненного в оскорблении чувств верующих Журавеля произошло летом этого года. Рамзан Кадыров позже опубликовал видео, на котором это делает его сын. В МВД отказались возбуждать уголовное дело в отношении Адама Кадырова.