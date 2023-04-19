Федермессер рассказала о смерти семи детей из петербургского ПНИ из‑за недостаточного ухода

По словам правозащитницы, о недостаточном уходе за детьми с тяжелыми нарушениями развития в интернате было известно уже более года. Таким детям нужны индивидуальный медицинский пост и специализированное питание, но в больнице не хватало персонала, а один сотрудник не успевает всех детей «накормить, переодеть, погулять с ними». Волонтеров же к этой работе не допускают, добавила Федермессер.