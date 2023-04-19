Федермессер рассказала о смерти семи детей из петербургского ПНИ из‑за недостаточного ухода

Правозащитница и учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила в своем телеграм-канале о смертях нескольких детей в Санкт-Петербургском психоневрологическом интернате (ПНИ) № 10.
По словам правозащитницы, о недостаточном уходе за детьми с тяжелыми нарушениями развития в интернате было известно уже более года. Таким детям нужны индивидуальный медицинский пост и специализированное питание, но в больнице не хватало персонала, а один сотрудник не успевает всех детей «накормить, переодеть, погулять с ними». Волонтеров же к этой работе не допускают, добавила Федермессер.
Она заявила, что директора интерната Ивана Веревкина уже давно информировали о некачественном уходе за детьми. После госпитализации одного из мальчиков в Александровскую больницу он обещал, что такое больше не повторится, но подопечный умер 17 апреля.
Говоря об этом случае, правозащитница отметила, что ребенка дважды отправляли в больницу без надзора, хотя людей с тяжелой инвалидностью необходимо сопровождать. «Он провел время в одиночестве, без близких рядом, среди кафельных стен и незнакомых звуков в отделении приемного покоя и к полудню умер. Один», — описывает она последнюю госпитализацию мальчика.
Правозащитница считает, что официальной причиной смерти ребенка назовут «полиорганную недостаточность», «отек легких» или «отек мозга», но проблема «в крайней степени истощения и в отсутствии должного ухода» за подопечными ПНИ № 10.
За последнее время, по словам правозащитницы, в интернате скончались семь детей. Она обращалась с этой проблемой к властям города, пока еще был жив мальчик. У Федермессер есть опасения относительно еще нескольких сирот из интерната.
Новое обращение она адресовала спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и его первому заместителю Ольге Баталиной, главе Минздрава Михаилу Мурашко, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также председателю Комитета по социальной политике Петербурга Елене Фидриковой.
В петербургской прокуратуре заявили, что начали проверку информации, которую опубликовала правозащитница.