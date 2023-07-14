Госдума приняла закон о запрете трансгендерного перехода

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает трансгендерный переход и изменение гендерного маркера в официальных документах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он заявил, что в США за последние 10 лет в 50 раз увеличилось число «операций по смене пола». «Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо», — сказал Володин.
В России с 2016 по 2022 год операции, связанные с трансгендерным переходом, сделали 3000 человек, говорил во время обсуждения законопроекта в первом чтении вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Как уточняет «Коммерсант», закон был поддержан единогласно (как и во время его предыдущих чтений). За инициативу проголосовали 386 депутатов из 386 присутствующих.
Cогласно закону, теперь все операции, связанные с трансгендерным переходом, будут запрещены. Исключение сделали лишь для детей с врожденными аномалиями, связанными с нарушениями формирования половых органов. Кроме того, запрещены медицинские препараты, позволяющие осуществить трансгендерный переход.
Ко второму чтению в законопроект добавили несколько поправок, которые еще сильнее ущемляют права трансперсон. В частности, все браки, в которых один или оба супруга совершили трансгендерный переход, будут расторгнуты. Трансперсгендерным людям запретят усыновлять детей и выступать опекунами.
Уже усыновленных детей у трансперсон забирать не будут, поскольку закон не имеет обратной силы, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Законопроект раскритиковали около 30 правозащитных, ВИЧ-сервисных, медицинских организаций, адвокатских объединений и инициатив транссообществ. По их мнению, документ дискриминирует и лишает доступа к медицинской помощи трансперсон, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях и устанавливает идеологию.
Принятие законопроекта обернется массовыми суицидами среди трансперсон, говорила «Афише Daily» врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова. «Не знаю, как закон будет работать для людей, уже сделавших трансгендерный переход, но вряд ли они смогут получать необходимую гормональную терапию (которая должна проводиться пожизненно), что приведет к откату к предыдущему состоянию (насколько это возможно). Тем, кто планировал транспереход, ничего хорошего не светит», — отмечала она. Подробно о законопроекте и чем обернется его принятие мы писали здесь.