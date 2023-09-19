Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. В Степанакерте слышны взрывы

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе (Арцахе). Ведомство намерено восстановить конституционный строй в регионе.
Представители армии уверяют, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями операции, а огонь будет вестись только по легитимным военным целям.
«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», — говорится в пресс-релизе.
Власти Азербайджана также подчеркивают, что командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-российского мониторингового центра были проинформированы о начале боевых действий.
Минобороны Армении пишет, что «по состоянию на 14.00 ситуация на границах Арцаха сравнительно стабильная».
Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что республика подвергается массированному артиллерийскому обстрелу. Он также призвал руководство Армении признать Арцах и присоединиться к защите его жителей
Армянский телеканал FactorTV подтверждает информацию Варданяна и публикует видео со звучащей предупредительной сиреной и звуками выстрелов. Кроме этого он сообщает, что ВС Азербайджана атаковало полк радиоэлектронной борьбы Арцаха.
Издание Ararat пишет, что артиллерию применили против мирных жителей. По его информации, азербайджанские войска обстреливают Степанакерт и гражданскую инфраструктуру по дороге к нему.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. По его словам в интервью Politico, российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью ТАСС несколько дней назад говорил, что власти рассчитывают заключить мир с Арменией до конца года.