Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. В Степанакерте слышны взрывы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. По его словам в интервью Politico, российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе.