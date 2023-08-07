Сын участника спецоперации поступил в МФТИ со 127 баллами по ЕГЭ. При проходном балле в 291

Выпускник из Подмосковья рассказал, что поступил на бюджет в Физтех-школу прикладной математики и информатики (ПМИ) МФТИ со 127 суммарными баллами по ЕГЭ. Интервью с ним опубликовано в группе во «ВКонтакте» «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ и ДВИ».
Молодой человек по имени Дмитрий уточнил, что поступил в престижный вуз по отдельной льготе, поскольку его отец участвовал в военной операции на Украине, где получил ранение. Эта квота, по словам Дмитрия, позволяет зачислиться в вуз лишь при наличии аттестата, не нужно даже сдавать все ЕГЭ, которые требуются для поступления на выбранную специальность.
Так, чтобы поступить в физтех, необходимо сдать информатику, однако абитуриент этого не делал. Дмитрий сдал русский язык (на 57 баллов), математику (на 70) и физику (на 66). Поскольку физика при поступлении на специальность ПМИ не требуется, его суммарный балл по двум предметам составил 127 баллов. При этом проходной балл на это направление в 2023 году составил 291 балл.
Дмитрий сказал, что давно стремился поступить именно на физтех в МФТИ, поскольку хочет получить высшее образование с сильной математикой и логикой. Это, по его словам, развивает мозг и позволит в дальнейшем применить полученные знания в самых разных сферах. А физтех ПМИ «в плане математики сильнее всех среди вузов», считает Дмитрий.
По словам абитуриента, он не испытывал дискомфорта от своих скромных баллов по ЕГЭ, пока не пришел на первое собеседование. На нем студенты вуза давали ему олимпиадные задачи, и он не смог решить ни одной. После этого учащиеся отговаривали его от поступления, говорили, что «он точно не потянет». На втором собеседовании с дирекцией факультета, по словам Дмитрия, его уже отговаривали меньше, и в итоге он решил идти именно на физтех.
Объясняя, почему у него такие скромные баллы, Дмитрий сказал, что готовился лишь на уроках в школе, никак дополнительно не занимаясь. Он отметил, что информатики, которая профильная на ПМИ, у него в школе «почти не было», а все уроки информатики «съедала» физика. Выпускаясь из школы, он не знал ни один язык программирования, хотя сейчас начал изучать Python и C++.
Своей главной целью Дмитрий называет «выжить на первой сессии». Если все же его исключат, первокурсник намерен пересдать ЕГЭ, и поступить по баллам в какой‑нибудь другой университет, например, МАИ. Молодой человек уточнил, что в армию он не попадает, поскольку у него врожденный порок сердца.
На интервью Дмитрия обратил внимание телеграм-канал «Кипящий МИФИ». Его администраторы пожелали абитуриенту удачи, но раскритиковали такую систему поступления.
«Кроме сдержанного раздражения у поступающих с 290, которые не прошли на бюджет, при условии, что человек не сдавший информатику прошел, этот ролик никаких эмоций вызвать не способен. У стороннего зрителя появляется полное недоверие ко всей системе поступления, разрушающее систему приема», — написали они.
В комментариях мнения относительно поступления Дмитрия разделились. Кто‑то хвалил его за смелость и утверждал, что при должном старании у него все получится. Другие говорили, что с такими баллами по ЕГЭ на физтехе делать нечего, и предупреждали, что для молодого человека обучение станет адом.
Путин подписал указ о квотах на обучение в вузах для детей участников военной операции в мае прошлого года. Согласно нему, университеты ежегодно устанавливают отдельную квоту для таких категорий граждан в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест. При этом детям военных, которые во время боевых действий получили ранения или погибли, сдавать экзамены не обязательно, достаточно аттестата. Тем, чьи родители участвовали в спецоперации, но не были ранены, экзамены сдавать нужно. Новые правила заработали с прошлого учебного года.