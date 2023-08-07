Сын участника спецоперации поступил в МФТИ со 127 баллами по ЕГЭ. При проходном балле в 291

По словам абитуриента, он не испытывал дискомфорта от своих скромных баллов по ЕГЭ, пока не пришел на первое собеседование. На нем студенты вуза давали ему олимпиадные задачи, и он не смог решить ни одной. После этого учащиеся отговаривали его от поступления, говорили, что «он точно не потянет». На втором собеседовании с дирекцией факультета, по словам Дмитрия, его уже отговаривали меньше, и в итоге он решил идти именно на физтех.