Движение «Патриоты России» запостило письмо в поддержку Адама Кадырова, удалило его и извинилось

Глава комитета Госдумы также уточнил, что ни он, ни пресс-служба не имеют отношения к сообщению и не могли получить доступ к ресурсу. Как он сказал в комментарии RTVI, по факту взлома депутат обратился в ФСБ, МВД, СК и Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела.