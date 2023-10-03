Движение «Патриоты России» запостило письмо в поддержку Адама Кадырова, удалило его и извинилось

Движение «Патриоты России» депутата Госдумы Геннадия Семигина опубликовало пост в поддержку Адама Кадырова. Три дня спустя его глава объяснил пост взломом сайта и удалил его.
В пятницу, 29 сентября, на сайте общественного движения «Патриоты России» была выложена статья «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова — это урок для всех предателей Родины» за подписью лидера организации и главы комитета Госдумы по делам национальностей Геннадия Семигина. Скриншот удаленного письма сохранил «Подъем».
В тексте поста автор называет сжегшего Коран Никиту Журавеля предателем и говорит, что с такими «поступают по законам военного времени» и процитировал слова коллеги Адама Делимханова о том, что сын Рамзана Кадырова поступил гуманно, оставив заключенного в живых.
Более того, продолжается статья, 15-летний подросток «толком-то и не бил, дал пару пощечин» и «поступил правильно», что доказывает встреча Путина с главой Чечни.
«Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», — заканчивается письмо.
В понедельник, 2 октября, Семигин заявил о взломе сайта «Патриотов России» с целью дискредитации депутата и «в целом идеологии патриотизма». По его мнению, «о злонамеренности этих действий говорит то, с какой скоростью новость обросла комментариями в телеграм-пространстве».
Глава комитета Госдумы также уточнил, что ни он, ни пресс-служба не имеют отношения к сообщению и не могли получить доступ к ресурсу. Как он сказал в комментарии RTVI, по факту взлома депутат обратился в ФСБ, МВД, СК и Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела.
Вместо удаленного поста про Адама Кадырова на сайте появился другой, под заголовком «Остается только пожалеть убогих „журналистов“, принявших участие в этой провокации».