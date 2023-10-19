«В каком правовом поле мы живем?»: депутат из Татарстана раскритиковал Кадырова и его сына

Депутат Государственного совета Татарстана от «Единой России» Азат Хамаев высказался об избиении Никиты Журавеля сыном главы Чечни, передает местное издание Inkazan. Мужчина раскритиковал Рамзана Кадырова.
«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — недоумевает Хамаев.
Inkazan замечает, что после высказывания в зале Госсовета поднялся гул. В ответ на это Хамаев произнес: «Если не нравится — можете подойти после заседания». «Разберемся», — пообещал спикер парламента Фарид Мухаметшин. Как и кто разберется, вопрос пока неясный, добавляет издание.
Высказывание Хамаева прозвучало во время рассмотрения регионального законопроекта о патриотическом воспитании. Документ был принят заседавшими депутатами в первом чтении. На федеральном уровне такой закон действует с 2020 года.
В августе в аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой подали обращение, в котором сообщалось, что Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО в Грозном Никиту Журавеля. Москалькова попросила проверить эту информацию и «обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев».
21 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за опубликованного на подконтрольном ЦИПсО ВСУ портале ролика с сожжением Корана на фоне соборной мечети в Волгограде. Следствие утверждает, что 19-летний Журавель рассказал о том, что сжег Коран по заданию СБУ.
Чеченские чиновники поддержали Адама Кадырова, фактически подтвердив, что тот избил Журавеля. Адам Делимханов заявил, что «Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых» и «показал пример патриотизма».
В октябре Адаму Кадырову присвоили высшее звание региона — Героя Чеченской Республики. На прошлой неделе глава субъекта РФ также опубликовал клип с кадрами избиения под музыку и назвал сына героем всех мусульман.