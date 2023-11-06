В Дагестане задержали больше 200 человек после беспорядков в аэропорту

По его словам, на 155 из них составили административные дела. 82 человека привлечены к ответственности за неповиновение законному распоряжению полицейского (ст. 19.3. КоАП), за мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП) — 107 граждан, за нарушения порядка организации проведения митинга (ст. 20.2. КоАП) — 17 человек, рассказал Бачурин.