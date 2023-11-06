В Дагестане задержали больше 200 человек после беспорядков в аэропорту

Полиция Дагестана задержала 201 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.
По его словам, на 155 из них составили административные дела. 82 человека привлечены к ответственности за неповиновение законному распоряжению полицейского (ст. 19.3. КоАП), за мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП) — 107 граждан, за нарушения порядка организации проведения митинга (ст. 20.2. КоАП) — 17 человек, рассказал Бачурин.
Ещё 70 человек были задержаны в административном порядке, 38 из них получили аресты сроком на 10 суток, добавил представитель ведомства.
Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), подозреваемыми по нему проходят более 20 человек
29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса авиакомпании Red Wings из израильского Тель-Авива. Некоторые активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины.
После того как самолет совершил посадку, активисты выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно «в поисках евреев». На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка.
Минздрав Дагестана сообщил, что из‑за столкновений пострадали 20 человек — как полицейские, так и гражданские лица. По данным источника РБК в МВД, в акции участвовали около 1,2 тыс. человек.