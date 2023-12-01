«Ощущение, будто в говно наступил». Главные извинения Гуфа от худшего к лучшему

Гуф — один из ключевых русскоязычных рэперов в истории жанра. В конце нулевых Гуф стал одной из первых рэп-суперзвезд в России «Город дорог» и фраза «Спасибо центру за это», посвящения бабушке и жуткие дневники зависимого человека в треках, запоминающиеся на раз строчки и характерный слог и флоу — Гуф сделал все, чтобы навсегда закрепить за собой статус рэп-легенды.
Вместе с этим он тут же стал и героем желтых хроник. Раньше — в телеэфирах и глянцевых изданиях, сейчас — в телеграм-каналах и светских видео на ютубе. Его отношения с Айзой — это вполне себе российский аналог отношений Ким и Канье. Проблемы с ментальным здоровьем и страшные телеграм-трансляции — тоже широко освещаемые темы, которые в последние годы стали перевешивать музыкальные достижения Гуфа и, честно говоря, вызывают куда больше интереса, чем его треки.
Возможно, это изменит сегодняшний альбом «Zапретное место». А пока мы решили вспомнить главные моменты, когда Гуф попадал в неприятные истории и (почти всегда) извинялся за свои действия.
Травля собак и почти отсутствующие извинения
В марте 2020 года Гуф проводил онлайн-трансляцию для своих подписчиков. Он гулял по улице со своей овчаркой Гуччи, увидел соседских псов и спросил у аудитории: «Хотите, отпущу?» После чего и правда натравил Гуччи на ретривера, параллельно комментируя бой для зрителей.
Реакция публики была довольно однозначной: Гуфа критиковали и его собственные подписчики, и коллеги по сцене, и зоозащитные организации.
Артист не чувствовал себя виноватым: «У меня всю жизнь собаки. Все мои близкие знают, как я люблю животных. Соседские собаки были без поводка. Ни одна собака при съемках данного видео не пострадала. У соседей ко мне нет никаких претензий. Приезжала полиция, к ним поступило 1000 вызовов. Успокойтесь. Живите дружно. Извиниться могу только за то, что снимал это на камеру», — так он прокомментировал видео через несколько дней после его публикации.
Чуть позже к обсуждению присоединилась его бывшая жена Айза, которая предположила, что во время эфира Гуф был «нездоров», а на момент публикации ее поста «находился в психбольнице». На это Алексей тоже отреагировал, но уже куда эмоциональнее, записав видео из дома:
«Случайно вышел пьяный — и это закончилось ****** [глупостью], больше пьяным в эфир выходить не буду. Никуда меня укладывать по этому поводу не стоит. Айза тоже ******* [надоела]: „Если он выходит в прямой эфир, значит он неадекватный, его надо лечить“. Иди сама лечись! <…> Сука, ******* [надоели]: вышел с собакой, собаки погрызлись, случайно это было снято на видео — ****** [иметь его] в рот, докопались. Давайте посадим меня на три года за то, что моя собака поиграла с соседской. Вы прикалываетесь или мне из‑за этого теперь питомник купить?»
Спустя пару недель Гуф рассказал, что питомник он все-таки не купил, зато пожертвовал 100 тысяч рублей новосибирскому приюту для собак. «Не понтуюсь, просто как факт», — сообщил тогда он.
Оцениваем всю историю в 1 балл из 10. Потому что травля собак — это ужасно, отказ это признавать — тоже. Но накидываем балл за помощь приюту!
«Ощущение, будто в говно наступил». Фит с Пашей Техником
В мае 2017 года Паша Техник опубликовал трек своей группы Kunteynir, где был гостевой куплет Гуфа. Интернет сильно удивился такому коннекту разных школ московского рэпа. Не меньше удивился и сам Гуф:
«Мда, просыпаюсь такой, а у меня, оказывается, есть фит с Техником. Классно, чё! Три года назад я отправил ему голосовое сообщение, и речи не было о том, что это куда‑то пойдет. Извиняюсь за этот ****** [кошмар]. Ощущение, будто в говно наступил».
Паша Техник даже немного смутился: «Братан, извини, что вышло! Но я думаю, хуже оно не сделает, так что все нормально. Просто неожиданно».
Явно не худшая история из биографии Гуфа, зато милое напоминание о времени, когда сам Паша Техник был еще не героем хроник рехабов, а в первую очередь хранителем московского андеграунда.
Отношения со второй женой. «Санта-Барбара», которую мы не заслужили
Гуф и Юлия Королева поженились в 2021 году. В мае следующего года у них родилась дочь Тина, второй ребенок Алексея. Но в 2023 году отношения пары превратились в некрасивое реалити-шоу в соцсетях. В марте Гуф публиковал видео с плачущей женой, которая хотела забрать дочь и уехать из Таиланда в Россию, но Гуф не отдавал их паспорта. 8 марта он поздравил «главных женщин в своей жизни» — маму и Айзу, в тот же день он опубликовал видео пустой виллы с подписью: «Моя, надеюсь, не последняя жена, спасибо тебе большое, конечно, за очередной жизненный урок. Но вот это все — мое, понимаешь?»
Позже Юлия Королева подробно прокомментировала ситуацию, рассказав о психических проблемах Гуфа и обвинив его маму в том, что она «весь их брак настраивала Гуфа против нее». Тогда же медиа заговорили о разводе.
Но к маю отношения пары наладились. Гуф красиво извинился перед супругой огромным баннером на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве, где признался в любви и прорекламировал бренд ее одежды.
Но в июле Юлия все же подала на развод. История получила продолжение на этой неделе: Гуф прилетел в Таиланд, где пытался попасть на виллу, которую снял для уже бывшей жены и дочери, но безуспешно.
История некрасивая и трагичная, но сложно не признать — многие из нас продолжают кликать на любые заголовки, связанные с личной жизнью Гуфа. В последние годы они сильно увлекательнее, чем его музыка.
Когда хлопнул бургер за здоровье Собянина вместе с Тимати
В 2019 году Тимати и Гуф выпустили клип «Москва» накануне Дня города, который совпадал с выборами в Мосгордуму. Там оба артиста читали о родном городе. И если куплет Гуфа был скорее классическим для него признанием в любви Москве, то строчки Тимати имели куда более яркую политическую окраску: «Не хожу на митинги и не втираю дичь», «Тот самый город, что не проводит гей-парады», «Хлопну бургер за здоровье Собянина».
Артистов тут же обвинили в госзаказе. И если Тимати принял критику скорее иронично — ему не привыкать к общественному хейту, — то Гуф в итоге несколько раз подробно прокомментировал претензии.
Сперва отрицал связь с государством (или делал вид, что не в курсе): «Трек и клип сделаны за два дня. Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. По крайней мере, хотелось бы в это верить».
«Вписался в это на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, это было бы неплохо. Я повелся на такую ***** [глупость]. Ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. Не знаю, получил ли Тиман что‑нибудь с этого. У меня никаких доказательств нет. Если были бы, я бы ими как‑нибудь апеллировал. А если поимел бы, я бы правда сидел, прикрыв рот, и ждал, пока уляжется вся эта шумиха, и тратил свои миллионы заработанные. Развели меня, подставили. Такая фигня, очень жаль.
Я всегда читал про Москву, всегда упоминал мэров — нынешних, прошлых. Я вас, наверное, понимаю теперь. Что это выглядит так, будто меня кто‑то заставил прочитать про Собянина. Ни разу не так. Всю жизнь читал, читаю и буду читать про Москву. Теперь уже, наверное, без Тимати. Есть такая фигня, что меня немножко поюзали в очередной раз».
И этот тот случай, когда Гуфу хочется только посочувствовать — этим словам веришь.
Реклама казино, за которую мы бы «мать родную продали»
Летом 2018 года Гуф опубликовал рекламный ролик сервиса азартных игр «Азино 777» (вы можете помнить его рекламу с Витей АК). Аудитория артиста тут же набросилась на него с критикой в соцсетях, а он отреагировал в твиттере:
«Зашквар, продался, окончательно умер. Идите ***** [к черту], завистливые ****** [рифмуется с „выборы“]. Вы б за 1/10 этой котлеты мать родную продали. Так что смотрите и наслаждайтесь», — об этом решении Гуф не жалел. Тем не менее, через какое‑то время ролик пропал с официального канала рэпера, сейчас он существует только в виде перезаливов низкого качества.
Решение рекламировать казино, вероятно, ход сомнительный, но честное признание в своей мотивации — лучшая стратегия в таких случаях.
«В очередной раз поступил неправильно». Гуф и женщины Кавказа
В октябре 2019 года на канале Ксении Собчак вышло полуторачасовое интервью с Гуфом. Там они обсудили многие вещи — и клип «Москва», и зависимость Гуфа, и его сложные отношения с коллегами по сцене. Но проблема возникла из‑за другого. Комментируя свои вкусы в женщинах, Гуф пришел к выводу, что ему «нравятся хачухи» — так он описал свою первую любовь (грузинку), Айзу (чеченку) и Кети Топурию (тоже грузинку).
Такая характеристика сильно оскорбила многих жителей Кавказа, которые пришли к рэперу в комментарии и личные сообщения. Гуф записал еще одно видеоизвинение.
«Я в очередной раз поступил неправильно. Этого слова в моем обиходе нет. Хочу принести искренние извинения за произнесенное мной слово перед всеми жителями Кавказа. В частности, перед чеченским народом. Я не должен был такого говорить. Абсолютно неправильно поступил. Мужчины так не поступают».
На этом конфликт был исчерпан. Тут хочется сказать, что грозить человеку физической расправой за одно неосторожное слово — вряд ли здорово с точки зрения морали, даже если это слово и правда оскорбительно.
Оскорбление чувств верующих. Ох
В ноябре этого года Гуф опубликовал в сторис видео, где на православную службу наложили его совместный трек с Ноггано и Витей АК «Тем, кто с нами». Это задело представителей религиозного центра «Сорок сороков», которые тут же обратились в Следственный комитет с просьбой проверить рэпера на оскорбление чувств верующих.
Гуф быстро сориентировался, что такая история может получить неприятный поворот, и опубликовал видеоизвинение. Уточнил, что не хотел никого задеть, музыку к видео подставил не он сам, а просто увидел ролик в интернете и в моменте посчитал его забавным. Напомнил, что он самый крещеный православный человек и точно не хотел никого обидеть.
О результатах проверки СК пока ничего неизвестно, но это настолько скользкая и опасная тема в нашей стране, что Гуфу хочется пожелать только удачи.