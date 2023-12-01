«Ощущение, будто в говно наступил». Главные извинения Гуфа от худшего к лучшему

«Вписался в это на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, это было бы неплохо. Я повелся на такую ***** [глупость]. Ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. Не знаю, получил ли Тиман что‑нибудь с этого. У меня никаких доказательств нет. Если были бы, я бы ими как‑нибудь апеллировал. А если поимел бы, я бы правда сидел, прикрыв рот, и ждал, пока уляжется вся эта шумиха, и тратил свои миллионы заработанные. Развели меня, подставили. Такая фигня, очень жаль.