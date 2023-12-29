Вечеринка Ивлеевой: что было дальше? От мемов про носок на члене до арестов на 15 суток

Фото: @_agentgirl_

Как «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой превратилась из просто еще одной глянцевой тусовки в красную тряпку для чиновников и причину для арестов, отмены концертов и появлений на ТВ, налоговых проверок и марафона извинений от людей, которые ни за что и никогда до этого не извинялись.