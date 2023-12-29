Вечеринка Ивлеевой: что было дальше? От мемов про носок на члене до арестов на 15 суток

Собрали полную хронологию событий, которые последовали за вечеринкой Насти Ивлеевой. То, что сперва казалось просто сборником недолговечных мемов, в итоге трансформировалось в невиданный раньше парад отмен «комфортных» звезд и их последующих извинений.
20 декабря
В «Мутаборе» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голые»), организованная блогеркой и телеведущей Настей Ивлеевой. Гостями ивента стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
Многие знаменитости подобрали наряд в соответствии с тематикой: сама Ивлеева надела черное полупрозрачное мини-платье с бриллиантами на ягодицах, Собчак появилась в платье бренда Sorelle без нижнего белья, а Киркоров остановился на сетке и стразах. Екатеринбургский рэпер Vacio пришел на вечеринку голым, надев лишь носок Balenciaga на член.
21 декабря
Видео с вечеринки попали в интернет и возмутили православных активистов, некоторых депутатов и аудиторию Z-пабликов. Ивлееву потребовали проверить на экстремизм и пропаганду ЛГБТ*.
Вечером в клуб «Мутабор» пришли сотрудники прокуратуры с обыском. Там должна была начаться вторая часть «голой» вечеринки, вход на которую продавался по билетам всем желающим. Сотрудники клуба допускали полную отмену мероприятия, но продолжение вечеринки все же состоялось.
22 декабря
Лефортовский районный суд Москвы арестовал рэпера Vacio на 15 суток. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по делу «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Поклонники также обратили внимание, что со всех стримингов исчез его альбом «Отец».
Вечеринка Ивлеевой попала в заголовки западных изданий The Washington Post, Newsweek, Business Insider и The Daily Mail.
Роскомнадзор начал удалять и блокировать в сети некоторые фото и видео с вечеринки. Ведомство увидело в ряде опубликованных материалов «признаки пропаганды ЛГБТ*».
РИА «Новости» опубликовало видео, на котором рэпер Vacio извиняется за появление на ивенте. Артист заявил, что хотел удивить гостей закрытого мероприятия с дресс-кодом «почти голый», поэтому и придумал такой образ. По словам Васильева, он «оказался замешан» в видео с участниками вечеринки, которых «абсолютно не знает». «Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды. Я осуждаю сторонников ЛГБТ», — сказал рэпер.
23 декабря
Общественник Виталий Бородин предложил лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста после его появления на скандальной вечеринке Ивлеевой. В ответ адвокат певца обвинил Бородина в попытке прославиться за счет артиста и заявил, что идея отнять у Киркорова этот статус «смешна и невозможна юридически».
24 декабря
Настя Ивлеева записала видеообращение по поводу «почти голой» вечеринки и ареста рэпера Vacio. Она рассказала, что событие было организовано как закрытая презентация снимков женщин для обложки Playboy, а рэпера Vacio предупреждали, что его внешний вид будет неприемлем, но тот все же решил «эпатировать публику».
«Я приношу извинения перед обществом и перед гостями, которые стали невольными участниками всего происходящего в СМИ. Я полностью осознаю ответственность за произошедшее», — сказала Ивлеева. Она пообещала передать часть денег в благотворительные организации.
Филипп Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке. Поп-певец заявил, что пришел на вечеринку лишь из чувства долга перед организаторкой, которая снималась у него в клипе, и ушел при первой возможности.
26 декабря
Телеграм-канал Baza сообщил, что Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних шоу. По данным медиа, руководство НТВ потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без Киркорова. Их источники в телеканале, рассказали, что от кого именно пришло указание вырезать певца из эфира неизвестно, но причину продюсерам обозначили четко: «голая вечеринка у Ивлеевой».
Лолита Милявская пожаловалась на травлю, которая началась после «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой. По словам певицы, ее «вырезают из эфиров», а ее концерты отменяют. Сообщения о том, что зрители сдают билеты на ее выступления, она назвала фейком.
Киркоров опубликовал видео, в котором принес извинения за свое участие в вечеринке. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — сказал певец.
Вслед за Киркоровым свои комментарии опубликовали другие знаменитости, которые приняли участие в вечеринке.
Ксения Собчак высказалась в поддержку Ивлеевой, назвала ситуацию травлей и принесла извинения за то, что кого‑то мог оскорбить ее внешний вид на мероприятии. Лолита призвала зрителей «оставаться людьми» и «вместе сохранить новогоднее настроение», а Дима Билан заявил, что «не согласен с желанием некоторых грести всех под одну гребенку».
Против Ивлеевой подали коллективный иск на 1 млрд рублей. Инициатором выступил продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Он и остальные истцы потребовали, чтобы телеведущая перевела 1 млрд рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Видеоблогерку убрали из списка амбассадоров МТС. От сотрудничества с ней также отказался «Тинькофф Банк».
Из инстаграма* Ивлеевой пропали антивоенные посты. В частности, из аккаунта исчез черный квадрат с подписью «нет *****», а также рисунок с голубем и призывом прекратить военные действия.
27 декабря
Настя Ивлеева восстановила антивоенные посты в своих соцсетях.
Суд признал вечеринку Ивлеевой «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом стало известно из материалов по административному делу рэпера Vacio. Пропаганда, по мнению суда, была выражена «в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок» в интернете.
Ивлеева вновь опубликовала видео с извинениями за организацию события. «Я оказалась на самом дне. Приношу извинения всем артистам, мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку, — и происходят отмены, расторжения», — заявила телеведущая в слезах.
«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас и происходит. И готова к любым исходам», — добавила она.
ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой. По информации телеграм-канала Mash, Ивлеевой может грозить до пяти лет тюрьмы.
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли в клуб «Мутабор» с проверкой. Правоохранителей возмутила продажа без лицензии части алкоголя в баре, а также нарушение санитарных норм. Телеграм-каналы пишут, что заведение опечатано на месяц. В клубе перенесли два ближайших мероприятия.
Продюсер Максим Фадеев заявил, что возродит проект «Глюкоза» без Натальи Ионовой, которая появилась на вечеринке в «Мутаборе». По его словам, «Ионова дискредитирует концепцию проекта музыкальным материалом, а также публичными появлениями на подобных мероприятиях».
Филипп Киркоров пропал с постера комедии «Иван Васильевич меняет все», которую покажут в эфире ТНТ 31 декабря. Его место занял герой Павла Воли. По информации «МК», сцены с участием персонажа Киркорова вырежут и переснимут с другими артистами. Певец также не появится в финале шоу «Маски» и на «Голубом огоньке».
Провайдер заблокировал сайт Киркорова. При этом его ресурса нет в списке заблокированных Роскомнадзором. Пресс-секретарь Киркорова сказала ТАСС, что не знает причины блокировки.
В клубе VK Gipsy отменился концерт Anna Asti, принявшей участие в вечеринке Ивлеевой. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что управление МВД по делам миграции сейчас проверяет, насколько обоснованно рожденной в Украине артистке выдали российское гражданство.
Телеграм-канал Baza написал, что фото и видео с вечеринки дошли до Владимира Путина, после того как возмутили участников военных действий на территории Украины. По данным медиа, до участников вечеринки довели, что у них теперь будут большие проблемы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами вечеринку Ивлеевой и ее последствия. «Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — заявил Песков.
28 декабря
У Anna Asti отменили еще один новогодний концерт. Артистка должна была петь с Владимиром Пресняковым в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Туда певица должны была отправиться сразу после выступления в VK Gipsy, которое отменили днем ранее.
Лолита опубликовала видео, в котором не особо переживает. Говорит, что «жизнь есть жизнь» и рада возможности заняться домашними делами: «Я два месяца не мыла полы дома».
29 декабря
СМИ написали о том, что артисты начали подвергаться преследованию за появление на «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой после команды из администрации президента. Один из источников сказал, что реакция властей на вечеринку призвана «переключить внимание и направление гнева граждан от Кремля в сторону „зажравшихся звезд“».
По информации Mash, ФНС дал участникам Almost Naked Party три дня на решение всех вопросов с налоговой. Если те из них, у кого есть долги, не успеют закрыть их до Нового года, в 2024-м их будет ждать глубокий аудит и выездная проверка.
В Минкультуры заявили, что не собираются лишать Киркорова звания народного артиста. Отнять звание можно только по решению суда, если артист совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, уточнили в ведомстве.
Авторы иска к Ивлеевой потребовали 1 млрд долларов моральной компенсации от МТС. По их словам, компания стала «одним из главных организаторов вечеринки», а на ивенте «присутствовал ее вице-президент Игорь Мишин».
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на городских новогодних мероприятиях в Москве запретили включать песни артистов, которые были на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». По информации издания, сотрудники столичных учреждений получили рассылку от начальства со списком артистов, песни которых нельзя использовать в праздничных программах. Среди них — Дмитрий Билан, Лолита, Глюкоза, Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган и Vacio, которые присутствовали на событии Ивлеевой.
Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей за организацию ивента в «Мутаборе». Блогерку признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).