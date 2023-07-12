Петербургские власти на нашли нарушений в интернате, где погибли шесть детей

Комитет по социальной политике Петербурга не нашел нарушений в работе психоневрологического интерната № 10, где погибли шесть детей. Об этом заявил на пресс-конференции зампред комитета Александр Любимов.
«Более 16 проверок прошло всевозможных, осталось только уголовное дело, которое расследуется следственным комитетом. У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения», — цитирует его слова ТАСС.
По словам Любимова, все шесть погибших имели множественные умственные и физические нарушения и прожили в ПНИ от трех до пяти лет, а это большой срок. Чиновник отметил, что гибель детей — большая боль, и следствие установит, было ли нарушение, но он пока «не видит там ничего такого».
С выводами Любимова не согласны в благотворительном фонде «Перспективы», помогающем детям и взрослым с тяжелой инвалидностью. Президент организации Мария Островская удивлена, что проверки не выявили связь между качеством ухода в ПНИ и продолжительностью жизни людей. Она надеется, что СК привлечет больше экспертов к этом делу.
«В Конвенции по правам ребенка жестоким обращением считается не только, когда его бьют или над ним издеваются. Жестоким обращением признается заброшенность, бездействие и отсутствие заботы. И ровно это же мы можем отнести и к взрослым людям, которые весят 30 килограммов и нуждаются в таком же объеме помощи, какая нужна младенцам. Не только действие, но и бездействие может повлечь за собой смерть человека с тяжелой инвалидностью. А это контролирующие органы совершенно не принимают во внимание», — отметила благотворительница.
О смертях детей в петербургском интернате сообщила в апреле правозащитница и учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. По ее словам, подопечные скончались из‑за недостаточного ухода — в ПНИ не хватает сотрудников, а руководство интерната знает о проблеме больше года.
Через пару дней Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы. Тогда следствие пришло к выводу, что сотрудники ПНИ «ненадлежаще исполняли свои обязанности по уходу за страдающими психическими заболеваниями, из‑за чего допустили в период с 2022 года гибель по неосторожности шести совершеннолетних постояльцев».