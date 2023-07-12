Петербургские власти на нашли нарушений в интернате, где погибли шесть детей

«В Конвенции по правам ребенка жестоким обращением считается не только, когда его бьют или над ним издеваются. Жестоким обращением признается заброшенность, бездействие и отсутствие заботы. И ровно это же мы можем отнести и к взрослым людям, которые весят 30 килограммов и нуждаются в таком же объеме помощи, какая нужна младенцам. Не только действие, но и бездействие может повлечь за собой смерть человека с тяжелой инвалидностью. А это контролирующие органы совершенно не принимают во внимание», — отметила благотворительница.