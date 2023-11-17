В Бурятии разрешили убивать бездомных животных, которым за месяц не нашли хозяев

Народный хурал Бурятии принял сразу во всех чтениях законопроект, который позволяет убивать бездомных животных, если им за месяц не нашли хозяев. Документ опубликован на сайте бурятского парламента.
Согласно законопроекту, животных без владельцев будут помещать в пункты временного содержания на 30 дней с момента отлова. В этих пунктах смогут умерщвлять питомцев, которые подходят под одну из категорий, описанных в законе.
В том числе умерщвлению подлежат кошки и собаки, которые «остались невостребованными физическими или юридическими лицами» за время пребывания в пунктах временного содержания. Среди других причин усыпления — неизлечимая или опасная для людей болезнь животного, его «немотивированная агрессия», неспособность к адаптации, непереносимые физические страдания.
Разрешение на убийство не распространяется на кошек и собак, зарегистрированных в государственной базе, — с чипом и жетоном. Таких питомцев будут передавать в приют, откуда их сможет забрать владелец. Если хозяева от них откажутся, животных будут стерилизовать, вакцинировать и выпускать на улицу.
В пояснительной записке к законопроекту умерщвление называется «более гуманным методом обращения с безнадзорными животными», чем оставление их на улице.
В конце июля Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь если региональные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они смогут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.