В Бурятии разрешили убивать бездомных животных, которым за месяц не нашли хозяев

Разрешение на убийство не распространяется на кошек и собак, зарегистрированных в государственной базе, — с чипом и жетоном. Таких питомцев будут передавать в приют, откуда их сможет забрать владелец. Если хозяева от них откажутся, животных будут стерилизовать, вакцинировать и выпускать на улицу.