Сцена изнасилования в «Непосредственно Каха: Другой фильм» возмутила интернет

Следом фильм демонстрирует половой акт. В другой сцене герои отвечают перед отцом девушки. «Вообще-то вам надо очень серьезно заняться воспитанием вашей дочери! Это что такое? Ночью пьяная вышла из кафе! На стоянке блюет! В машине засыпает вот в такой короткой юбке! Это хорошо, Каха ее испортил, а если бы это сделал мимопроходящий бухой бздых?» — возмущается Серго и встает на защиту друга.