Сцена изнасилования в «Непосредственно Каха: Другой фильм» возмутила интернет

В сети однозначно осуждают отрывок из «Непосредственно Каха: Другой фильм». Одна из сцен картины оправдывает изнасилование героини и винит в случившемся именно ее.
По сюжету комедии Каха и Серго отправляются на вечеринку, чтобы ограбить оставленные на стоянке машины. В одну из них заваливается пьяная девушка и теряет сознание на заднем сиденьи. Кахе приходит в голову воспользоваться ее бессознательным состоянием. Он снимает с нее украшения и решает заняться сексом. Между парнями происходит диалог:
— А если это чья-то дочка? За нее кто‑то переживает и любит ее!
— Если он не смог ее воспитать, тогда мне пофиг, чья это дочка.
— А вот чисто по-человечески, сам как думаешь, это правильно?
— Чисто по-человечески, может, она и кайфанет (улыбается)!
Следом фильм демонстрирует половой акт. В другой сцене герои отвечают перед отцом девушки. «Вообще-то вам надо очень серьезно заняться воспитанием вашей дочери! Это что такое? Ночью пьяная вышла из кафе! На стоянке блюет! В машине засыпает вот в такой короткой юбке! Это хорошо, Каха ее испортил, а если бы это сделал мимопроходящий бухой бздых?» — возмущается Серго и встает на защиту друга.
«Да и вообще, мне кажется, у него к ней тяга есть. Я его как только не оттягивал, он с нее не слазил. Это однозначно любовь!» — заключает он. В ответ отец решает отправить девушку «в горы, в село к бабушке на перевоспитание».
После произошедшего Серго шепчет изнасилованной девушке: «Внутри твоего тела есть душа. Душа должна контролировать твое тело. Потому что физически ты шлюха, а внутри можешь быть очень хорошей. Надо, чтобы душа с телом договорились между собой. В общем, ты меня поняла. Не бухай».
Внимание к фрагменту привлек ютубер Woodmark, выпустивший обзор на «Другой фильм» 24 июля. Сейчас у него больше 379 тыс. просмотров и 1500 комментариев.
Отрывок оттуда тогда же взяла тиктокерка @anyastezia. «Если вдруг кто‑то забыл, в каком мире мы живем, сейчас я покажу вырезки из фильма, который сейчас крутят в кинотеатрах в России», — комментирует она эпизод. У ее ролика — 51 тыс. просмотров.
Уже ее видео репостнул в твиттер пользователь @ochkozhopa. «Официально все причастные к продакшену, лицензированию и дистрибуции этого фильма — гондоны. Кому интересно, посмотрите тикток, вы ******* [разочаруетесь]», — обещает он.
Фрагмент с изнасилованием шокировал пользователей на всех трех платформах и собрал десятки комментариев людей, удивленных тем, как такое могло попасть в кинотеатры.
В прокате «Непосредственно Каха: Другой фильм» шел с 25 мая с ограничением «18+», а в сети релизнулся 14 июля, ее дистрибьютором выступил «Централ Партнершип». По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», комедия Виктора Шамирова собрала в российском прокате больше 344 млн рублей, а ее посмотрели больше миллиона зрителей.
Сейчас оценка на «Кинопоиске» у картины составляет 2,6 балла из 10, это заметно ниже, чем у первой части (4,4).
Впрочем, сайт приводит фрагмент рецензии Оксаны Чертовой для газеты Metro. Она не упоминает эту сцену и пишет: «Самое удивительное, что через весь юмор на грани, треш и полную абсурдность сюжета фильм несет в себе потрясающе добрый позитивный заряд и очередной раз позволяет поверить в то, что добро все равно всегда побеждает зло».
Алексей Литовченко в «Кинорепортере», наоборот, соглашается, что «изнасилование — вещь неприемлемая в любом контексте», но отмечает: «У шокированного столь радикальной завязкой зрителя есть пара минут, чтобы покинуть зал. Даме, кстати, нормально: кровной мести она требует лениво, между делом».