Член СПЧ Меркачева назвала пребывание в колонии для художницы Скочиленко смертельно опасным

«Про болезнь Александры с самого начала знали, что у нее есть непереносимость продуктов, что у нее есть еще там ряд заболеваний, и обо всем этом она говорила каждый раз на продлении меры пресечения вообще изначально. Когда избрали такую жесткую меру для заключения в СИЗО, то это вызвало много сомнений, вопросов. А уж сейчас, после приговора…», — добавила правозащитница.