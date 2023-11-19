Член СПЧ Меркачева назвала пребывание в колонии для художницы Скочиленко смертельно опасным

Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала меру пресечения, избранную для Саши Скочиленко, «чудовищной». Орган намерен обратиться к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой по поводу питания художницы в колонии, передает РИА «Новости».
«Я считаю, что, в целом, ее [Скочиленко] пребывание в колонии для нее смертельно опасно. Я уже не говорю про этап — период, когда человека этапируют, это может длиться точно не один день, это может длиться неделями», — рассказала Меркачева. У художницы диагностировано несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Она отметила, что в тюрьмах «единая столовая, единый рацион питания для всех», несмотря на заболевания заключенных.
«Про болезнь Александры с самого начала знали, что у нее есть непереносимость продуктов, что у нее есть еще там ряд заболеваний, и обо всем этом она говорила каждый раз на продлении меры пресечения вообще изначально. Когда избрали такую жесткую меру для заключения в СИЗО, то это вызвало много сомнений, вопросов. А уж сейчас, после приговора…», — добавила правозащитница.
Меркачева пообещала обратиться к Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект, предлагающий не избирать меру пресечения в виде ареста для людей, страдающих тяжелым заболеванием.
Другой член СПЧ Александр Брод обратится к Татьяне Москальковой: «Важно знать ее позицию. Кроме того, омбудсмен имеет полномочия обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда». Заодно «важно услышать» позицию руководства ФСИН касательно приговора Скочиленко, добавил он.
Накануне российские врачи написали Владимиру Путину открытое письмо с требованием освободить Сашу Скочиленко. Авторы обращения отмечают, что, помимо несправедливости приговора, их беспокоит состояние здоровья осужденной.
16 ноября Василеостровский районный суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам тюрьмы. Ее признали виновной по уголовной статье о распространении фейков о российской армии из‑за антивоенной акции, которую она провела в марте 2022 года. Тогда она поменяла в супермаркете «Перекресток» ценники на листовки, где написала об обстреле Мариуполя, участии срочников в спецоперации и призвала остановить военные действия.
В апреле 2022-го Скочиленко задержали и до оглашения приговора она находилась в СИЗО. Дни, проведенные в спецприемнике, зачтут за полтора дня в колонии. Прокуратура требовала для художницы восемь лет тюрьмы.