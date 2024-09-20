В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы

Теория эволюции Чарльза Дарвина вводит детей в заблуждение, считает глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он поддержал идею исключить теорию Дарвина из школьных учебников, предложенную помощником премьер-министра Муслимом Хучиевым.
«Хотел бы поддержать позицию, высказанную… Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей) в заблуждение», — цитирует слова Лукьянова РИА «Новости».
Ранее замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что теория Дарвина должна преподаваться в школах наравне с религиозными представлениями о происхождении человека.
«Теория Дарвина, если речь идет о происхождении человека от обезьяныСогласно теории Дарвина, человек произошел не от современных обезьян (это распространенное заблуждение). Предками человека были древние приматы, от которых произошел как Homo sapiens, так и некоторые виды современных обезьян. , абсолютно точно не должна преподаваться в школах как единственно возможная теория, потому что мы все знаем, что верующие традиционных религий России придерживаются иных взглядов на происхождение человека. Ученики должны иметь представление обо всех основных теориях происхождения, но абсолютно точно, что теория Дарвина не должна считаться единственно возможной и единственно верной», — сказал он «Подъему».
С идеей исключить теорию Дарвина из школьных учебников выступил накануне помощник Михаила Мишустина и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. Чиновник заявил, что она ложная и противоречит религиозному воспитанию. «Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей», — сказал он.