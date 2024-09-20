В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы

«Теория Дарвина, если речь идет о происхождении человека от обезьяныСогласно теории Дарвина, человек произошел не от современных обезьян (это распространенное заблуждение). Предками человека были древние приматы, от которых произошел как Homo sapiens, так и некоторые виды современных обезьян. , абсолютно точно не должна преподаваться в школах как единственно возможная теория, потому что мы все знаем, что верующие традиционных религий России придерживаются иных взглядов на происхождение человека. Ученики должны иметь представление обо всех основных теориях происхождения, но абсолютно точно, что теория Дарвина не должна считаться единственно возможной и единственно верной», — сказал он «Подъему».