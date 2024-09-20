В Москве летом поженилось рекордное число пар

Этим летом в Москве зарегистрировали рекордное число браков — более 34 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она отметила, что самым популярным месяцем стал август. В этом месяце было зарегистрировано почти 13 тыс. новых семей, что является наивысшим показателем за последние десять лет.
«Самой популярной площадкой стал особняк Спиридонова — его выбрали 740 пар. Второе место занял особняк „Роял“ — там зарегистрировали 705 новых семей.
Третьим стал Оперный дом в музее-заповеднике „Царицыно“ — тут провели 564 торжественные церемонии. Среди дворцов бракосочетания лидерами по-прежнему остаются дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также Шипиловский дворец бракосочетания», — добавила Ракова.
По словам заммэра, 37,6% пар пригласили на свадьбу менее 20 человек, 30,6% разделили праздник с 20–50 гостями и только 5% позвали на торжество 100 и более человек.