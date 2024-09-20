В Москве летом поженилось рекордное число пар

Этим летом в Москве зарегистрировали рекордное число браков — более 34 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она отметила, что самым популярным месяцем стал август. В этом месяце было зарегистрировано почти 13 тыс. новых семей, что является наивысшим показателем за последние десять лет.