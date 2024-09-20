Москвич потратил 300 тысяч рублей, чтобы попасть на концерт Тейлор Свифт

Артем, 22-летний студент факультета IT в Москве, заплатил более 3000 долларов, чтобы увидеть выступление Тейлор Свифт, передает Reuters.

Вместе с подругой Елизаветой, 20-летней студенткой-медиком, молодой человек отправился на выступление Свифт в немецкий город Гельзенкирхен в июле. «Когда ты понимаешь, что твоя мечта сбылась, конечно, испытываешь счастье, радость и огромную благодарность за то, что все получилось», — рассказала девушка агенству.

Для путешествия в Европу Елизавета полетела через третью страну в Грецию, в которую у нее была виза, а затем в Германию. Артем подал документы на итальянскую визу через агентство за полгода до поездки.

«Я совместил [посещение концерта] с общей европейской поездкой, если бы я летел только на выступление, это было бы дешевле», — отметил москвич. «Получилось около 300 000 рублей», — подытожил он.

Как отмечает Reuters, Елизавета и Артем сблизились с другими московскими поклонниками Свифт, которые три года назад создали фан-группу во «ВКонтакте». По словам участников группы, десятки людей посещают организуемые ими ивенты — от караоке до мастер-классов по плетению браслетов.

«Мы пытаемся создать что‑то вроде уютного сообщества, место, где люди могут встретиться», — поделилась 20-летняя Диана, изучающая международные отношения.