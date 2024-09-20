Пассажирке вместе с ланчем в коробке попалась мышь. Самолет экстренно ушел на посадку

Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines развернулся и совершил экстренную посадку в Копенгагене из‑за мыши на борту. Пассажиры летели из Осло в Малагу на юге Испании, сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на перевозчика.

Пассажир рейса Ярле Бёррестад рассказал, что мышь выпрыгнула из коробки с ланчем, которую дали летевшей рядом с ним женщине. Никакой паники на борту не случилось, но «лично он заправил штанины в носки».

Представитель Scandinavian Airlines Ойстен Шмидт рассказал, что экстренная посадка при обнаружении вредителей на борту совершается для проведения осмотра, но случается это «крайне редко». Грызуны в самолетах особенно опасны из‑за того, что могут повредить электропроводку.

Пассажиров рейса доставили в Малагу с двухчасовым опозданием на другом самолете.