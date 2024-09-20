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Ученые расшифровали загадочные звуки, записанные у Марианской впадины 10 лет назад

Сегодня в 17:56
Фото: ratpack223/IStock

Ученым Национального управления океанографии и атмосферы США впервые удалось расшифровать загадочные звуки, записанные у Марианской впадины в 2014 году. Результаты исследователи опубликовали в журнале Frontiers in Marine Science.

Они выяснили, что звуки, известные как «биотванг» и представляющие собой сочетание низкого гула и высокого металлического звона, — это крики китов Брайда (Balaenoptera edeni). В 2016 году специалисты выдвинули версию, что звуки принадлежат синим или горбатым китам, но новый анализ опроверг эти предположения.

Определить происхождение таинственных шумов удалось благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы машинного обучения обработали более 200 тыс. часов аудиозаписей океана. Затем ученые сопоставили звуки с маршрутами миграции китов Брайда.

Несмотря на то, что эти морские млекопитающие обитают в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, записанные звуки характерны именно для северо-западной части последнего из них.

Команда до сих пор не уверена, почему киты издают такие необычные звуки и для чего они вообще нужны. «Возможно, они используют „биотванг“ в качестве контактного сигнала, своего рода „Марко Поло“ в океане», — предположил один из исследователей в интервью журналу Popular Science.

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