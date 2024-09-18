Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября

Американский рэпер Tekashi 6ix9ine объявил, что выступит в Москве 19 октября. Он записал видео для телеграм-канала Mash.

В видео рэпер сказал, что любит Москву, и отправил воздушные поцелуи поклонникам из России. Он также выразил беспокойство, что кто‑то может сорвать его концерт.

Первый раз рэпер выступал в Москве в 2018 году. Концерт запомнился нападением посетителя на рэпера во время выступления, тогда неизвестный выбежал на сцену и нанес ему удар в лицо. Когда нападавший давал показания в полиции, на вопрос, зачем он ударил артиста, он ответил: «За Чиф Кифа».

Затем Tekashi должен был выступить летом 2021 года, но концерт отменили из‑за коронавируса. Последний раз рэпер приезжал в Россию в 2022 году, чтобы выступить на Banger Fest в Лужниках. Однако организаторы отменили ивент и на его место поставили сольное выступление американского рэпера в Adrenaline Stadium.

В 2015 году 6ix9ine приговорили к четырем годам условного заключения за сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. Музыкант снял видео на вечеринке, где он «хлопал по ягодицам» пострадавшую, пока та занималась оральным сексом с мужчиной.

В 2019-м рэпера — участника банды Nine Trey Gangsta Bloods, причастной к ряду покушений, рэкету и незаконному обороту наркотиков, приговорили к двум годам тюрьмы. Ему грозило до 47 лет лишения свободы, однако благодаря его сделке со следствием срок был сокращен. Он дал показания против других участников преступной группировки, после чего рэперы стали называть его «крысой». В апреле 2020-го музыканта досрочно выпустили из тюрьмы из‑за коронавируса.