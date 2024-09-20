В аквариуме в Мельбурне девять месяцев назад родился пингвиненок. Малыша назвали Песто, и сегодня он весит 22 кг. Большого птенца обожает публика и пользователи соцсетей, рассказал Associated Press.

Песто — самый тяжелый пингвиненок, который когда‑либо появлялся в аквариуме. В своем юном возрасте он уже весит столько же, сколько оба его родителя вместе. Вес Хадсона и Танго составляет по 11 кг каждый.

Ветеринары утверждают, что Песто здоров и не переедает. Тем не менее, за одну неделю он может съесть 24 кг рыбы. По словам специалистов, это нормальное количество еды для подрастающего королевского пингвина.

Тело Песто пока покрыто младенческим пухом, который скоро сменится перьями. Малыш уже начал терять коричневые детские перышки — в будущем он будет черно-белым, как и его родители, и перестанет расти.