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Еще один китайский зоопарк признался, что раскрашивал собак в панд

Сегодня в 14:00
Фото: DailyMail/TikTok

Сотрудники китайского зоопарка признались, что панды в их экспозиции на самом деле были раскрашенными собаками, передает New York Post.

Посетители Шаньвэйского зоопарка поняли, что их пытаются обмануть, когда так называемые панды начали тяжело дышать и лаять. На видео, снятом одним из посетителей, одна из «панд» заметно часто дышит, отдыхая на камне в ограде, а в другом ролике по территории разгуливает «панда» с длинным хвостом.

«Это пандог», — написал один из комментаторов, а другой пошутил: «Это версия панды из Temu».

После того как информация попала в социальные сети, представители зоопарка признались, что раскрасили двух чау-чау — пушистую породу собак родом из северного Китая — в черно-белые цвета панды. С тех пор посетители требуют вернуть им деньги за недостоверную рекламу.

Это не первый случай, когда китайский зоопарк вводит посетителей в заблуждение, утверждая, что в нем живут настоящие панды. В мае Global Times сообщил, что в зоопарке Тайчжоу в провинции Цзянсу чау-чау также были разрисованы в панд.

Представители зоопарка сначала утверждали, что эти животные — редкая порода «собак-панд», но затем признали, что таких животных не существует. При этом сотрудники отметили, что рекламировали их как «собак-панд» и не вводили никого в заблуждение.

«Совсем не смешно красить собак, чтобы привлечь туристов», — написал один из комментаторов на соцсети Weibo, китайском аналоге X. «Их хрупкая кожа и густая шерсть от природы делают их восприимчивыми к кожным заболеваниям», — добавил он.

Однако чиновники защитили решение покрасить собак, отметив, что краска им не повредила, и заявили, что если люди могут это делать, то и собаки могут. «Обычные люди красят волосы. Собаки тоже могут красить шерсть. Это то же самое, что и волосы», — сказал один из представителей власти изданию Qilu Evening News.

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