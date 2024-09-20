Футболист Лионель Месси создал продакшн-компанию и займется выпуском семейного контента

Аргентинский футболист Лионель Мессе создал продакшн-компанию 525 Rosario. Она будет выпускать семейный контент для телевидения. Об этом сообщил ESPN.

Месси запустил бизнес вместе с футбольным клубом «Интер Майами», принадлежащим Дэвиду Бекхэму. Проект стал совместной инициативой с Smuggler Entertainment, выпустившей сериалы о Месси для стрим-сервиса Apple TV+.

Предполагается, что компания будет создавать фильмы, освещать спортивные мероприятия и снимать брендированную рекламу для атлетов со всего мира.

«Развлечения всегда были для меня страстью», — подчеркнул Месси. Футболист признался, что «по-настоящему мотивирован» на работу и надеется «создавать контент и впечатления глобального масштаба».

Он назвал продакшн-компанию в честь своего родного города. Таким образом Месси пытался подчеркнуть, что фирма отразит «главные символы его корней и семейные ценности».