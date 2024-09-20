Правительство РФ составило список стран с «деструктивными установками»

В перечень вошли 47 стран, включая США, Великобританию, Германию, Италию, Австралию, Японию, Эстонию, Корею, Францию, Финляндию и Грецию. Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, из стран-участниц НАТО — Турции.

Иностранные граждане, несогласные с ценностями и идеологией своих государств, смогут в упрощенном порядке получить право на временное проживание в РФ. Им не нужно будет подтверждать владение русским языком, знание истории страны и основ ее законодательства.