Российские врачи попросили Владимира Путина освободить Сашу Скочиленко

16 ноября Василеостровский районный суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к 7 годам тюрьмы. Ее признали виновной по уголовной статье о распространении фейков о российской армии из‑за антивоенной акции, которую она провела в марте 2022 года. Тогда она поменяла в супермаркете «Перекресток» на листовки, где написала об обстреле Мариуполя, участии срочников в спецоперации и призвала остановить военные действия.