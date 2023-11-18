Российские врачи попросили Владимира Путина освободить Сашу Скочиленко

Российские врачи написали Владимиру Путину открытое письмо с требованием освободить художницу Сашу Скочиленко, которую недавно приговорили к 7 годам колонии за то, что она поменяла ценники в магазине на антивоенные надписи.
Авторы обращения отмечают, что помимо несправедливости приговора, их беспокоит состояние здоровья осужденной. «У нее диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшения состояния здоровья Саши», — говорится в письме.
«На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым. Мы требуем от Вас, как от гаранта конституции, немедленного освобождения Саши Скочиленко», — заявили врачи.
На момент написания заметки под обращением оставили подпись 133 человека. Чтобы оставить свою подпись, можно написать под постом в фейсбуке* врача Александра Ванюкова (@alexander.vanyukov).
16 ноября Василеостровский районный суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к 7 годам тюрьмы. Ее признали виновной по уголовной статье о распространении фейков о российской армии из‑за антивоенной акции, которую она провела в марте 2022 года. Тогда она поменяла в супермаркете «Перекресток» на листовки, где написала об обстреле Мариуполя, участии срочников в спецоперации и призвала остановить военные действия.
В апреле 2022-го Скочиленко задержали и до оглашения приговора она находилась в СИЗО. Дни, проведенные в спецприемнике, зачтут за полтора дня в колонии. Прокуратура требовала для художницы 8 лет тюрьмы. У Скочиленко диагностировано несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца.
«Я — пацифистка. Пацифисты существовали всегда. Это особый род людей, которые считают жизнь наивысшей ценностью из всех возможных. Мы считаем, что любой конфликт можно решить мирно. Я не могу убить даже паука, мне страшно представить, что можно лишить кого‑то жизни», — рассказала художница в своем последнем слове.