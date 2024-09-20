Стриминговый сервис Max закрыл сериал «Милые обманщицы: Первородный грех» — спин-оффа и перезапуска подростковой хоррор-франшизы. Об этом сообщил Variety.
Сериал получил два сезона, последний из которых вышел в мае и июне 2024 года. Его разрабатывали продюсеры Роберто Агирре-Сакаса и Линдси Калхун Бринг. Представители Max поблагодарили их за работу.
Они отметили, что создатели шоу «представили фанатам новую версию обманщиц, которые объединились, чтобы бороться с последним страшным злодеем, терроризирующим Миллвуд».
«Их уникальное и современное видение вместе с неотъемлемым талантом нашей команды дало сериалу веселую, наполненную ужасом точку зрения, которая отдала дань оригинальным роузвудским корням», — подчеркнули в Max.
«Милые обманщицы: Первородный грех» — уже четвертый проект, основанный на серии книг Сары Шепард. Оригинальное шоу вышло в 2010 году и продолжалось семь сезонов. У него появилось два спин-оффа — «Рэйвенсвуд» и «Милые обманщицы: Перфекционистки».