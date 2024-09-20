«Он взял меня силой»: школьница из Казахстана рассказала, как попала в сексуализированное рабство

16-летняя девочка из казахстанской Кызылорды, которую одноклассники полгода держали в сексуализированном рабстве, рассказала, как попала в него и какие издевательства ей пришлось пережить. Рассказ школьницы опубликовал в инстаграме* фонд #НеМолчиKZ (@nemolchikz_official).

По словам девочки, в январе 2024 года ее одноклассница Н. сдала ее телефон в ломбард для получения денег. Затем у Н. каким‑то образом появилась фотография с этого телефона, на которой школьница была голой. Этот снимок она удаляла, но он остался в архиве гаджета. Этой фотографией ее позже шантажировали.

В феврале Ж., двоюродная сестра Н., зарегистрировала девочку на сайте с секс-работницами, используя ее телефон. «Я начала возмущаться, но Ж. и Н. сказали, что покажут фото с моим обнаженным телом родителям и моим близким родственникам <…> Я была в отчаянии, но они материли и угрожали, а у меня возникло состояние безвыходности из этой ситуации. Я подчинилась им», — сказала школьница.

Пока анкета на сайте проходила модерацию Ж. и Н. потребовали от нее искать «клиентов» в клубах — откровенно танцевать, пока парни не подойдут и не пригласят пойти на квартиру.

«Первым „клиентом“ оказался парень по имени Е. Я сильно боялась и не хотела близости, но он взял меня силой. Это случилось 4 февраля. В это же время анкета прошла модерацию и появился еще один „клиент“. Я не хотела этим заниматься, но теперь уже к угрозам показать мое фото близким родственникам присоединились угрозы физической расправы».

По ее словам, уже к концу февраля у нее начались проблемы с женским здоровьем, но Н. и Ж. запретили ей обращаться ко врачу. Школьница начала жить на квартире Н., чья мама постоянно была на вахтах, поэтому подростки были предоставлены сами себе.

«Я находилась под постоянным контролем Н. и Ж. Пришлось родителям сказать, по их указанию, что я устроилась на работу официанткой. Из‑за того, что я не высыпалась по ночам, я засыпала прямо на уроке, а когда учительница возмущалась, Н. говорила: „Пошли!“, и мы вместе уходили с уроков. Оскорбления и угрозы теперь стали уже постоянными», — отметила школьница.

«11 марта „клиент“ Д. начал принуждать меня употребить „меф“. Я отказывалась, но он с силой взял меня за руку и заставил употребить. После чего я плохо помню дальнейшие события, проспала 1,5 суток», — добавила она. Еще через неделю девочку под воздействием наркотика сняли Н. и Ж. и начали шантажировать этим видео.

«С марта Н. и Ж. начали избивать меня по любому поводу и за любую провинность: плохо убралась в квартире, не помыла посуду и т. д. Могли избить без всякого повода, например, проиграли в компьютерную игру. Душили руками до потери сознания. Топили в бассейне ради веселья. Заставляли приседать до полного изнеможения. С моего сотового телефона, от моего имени отправляли сообщения, порочащие мою репутацию, моим родственникам и знакомым. Меня избивали руками, ногами, пинали по голове».

В апреле мужчина, представившийся полицейским, потребовал от нее «обслуживать его гостей», чтобы он не ставил ее на учет как проститутку. Позже оказалось, что это мошенник. Одноклассник школьницы начал вымогать у нее по 5 тысяч тенге (около 970 рублей) в день, угрожая рассказать ее родственникам, чем она занимается. Девочка несколько раз заплатила, поскольку боялась его.

Одноклассница с сестрой не только принуждали девочку к проституции, но и стали требовать от нее крупные суммы на поездки, развлечения, а затем на аренду квартиры. Из‑за этого школьнице приходилось просить денег у родителей под выдуманными предлогами, сдавать свои вещи в ломбард. Летом на ее деньги сняли квартиру, где стали появляться шантажировавшие ее одноклассник со своим родственником. Там они систематически оскорбляли и избивали девочку.

«Зажигалкой поджигали ноги. Подожгли салфетку и заставили ее потушить, засунув в трусы. Подожгли полиэтиленовый пакет и капали мне на живот горящим полиэтиленом, после чего у меня до сих пор остались следы от ожогов. Требовали от меня „работать“ не только ночью, но и днем. Подговорили каких‑то девчонок с района избить меня, причем одна из них занималась боксом и удары были очень сильными и точными. Постоянно лишали меня сна, еды. От голода я доедала ту еду, которая осталась ими несъеденной».

В июле подростки уехали в Шымкент, но в квартиру приехал родственник одноклассника. Вместе с двумя парнями он начал вымогать у нее 450 тыс. тенге (примерно 87 тыс. рублей). Мужчина говорил, что его брат работает в Комитете национальной безопасности (КНБ) и они устроят ей проблемы, «вплоть до убийства».

Опасаясь за жизнь свою и родственников, девочка отдала все, что у нее было, — 55 тыс. тенге (около 10,5 тыс. рублей). Когда об этом узнали Н. и Ж., они разозлились и избили девочку под мостом. «Во время избиения они говорили, что отравят ядом мой маму, а отца за это привлекут к ответственности или другой вариант — покажут моим родителям видео, которые у них есть, порочащие меня, с требованием 1-2 млн тенге за неразглашение», — сказала пострадавшая.

После угроз Н. и Ж. она решила не платить деньги тем трем парням, но они нашли ее на улице и заставили снять деньги с банковской карты. Когда одноклассница и ее сестра узнали об этом, они вновь избили девочку, требуя перестать платить этим парням.

Через некоторое время один из парней поймал ее на улице, силой усадил в машину и привез в частный дом родственника. Там они угрожали запереть ее в хозяйственной постройке, а один из них предложил убить девочку и утопить в реке.

«Потом они повезли меня на машине, и я, ожидая своей смерти, оторвала акриловый ноготь с одного из пальцев руки и через щель в сидении забросила его, кажется, в багажное отделение автомобиля. Я сделала это, чтобы в будущем было найдено хотя бы мое тело».

В августе один из «клиентов» сказал девочке, что работает в УБОП, и стал требовать от нее 700 тысяч тенге (около 135 тысяч рублей), угрожая ей постановкой на учет. Когда одноклассница с сестрой узнали, что у их пленницы пропали деньги, они стали угрожать и потребовали найти 250 тыс. тенге (около 48 тыс. рублей) до утра. «Если не найдешь деньги, то сбреем брови, волосы, а ножом изрежем твои половые органы!» — приводит их слова пострадавшая.

Понимая, что у девочки серьезные гинекологические проблемы и скоро она не сможет заниматься проституцией, одноклассница и ее сестра стали требовать от нее найти «таких же лохушек» для подобной «работы».

В отчаянии девочка рассказала о происходящем знакомому парню, а он связался с ее отцом. После этого родители школьницы обратились в полицию.

Историю девочки рассказал 14 августа на пресс-конференции фонд #НеМолчиKZ. По словам его сотрудников, родители школьницы обращались в полицию, поскольку беспокоились, что их дочь пропадает из дома, но их обращения игнорировали. Глава фонда Дина Тансари считает, что полицейские знали о ситуации, но покрывали ее, и поэтому не помогали родителям, а грозили им лишением родительских прав.

«За время сексуализированного рабства девочки и пыток через ее карту прошло около 1000 транзакций (поступлений) — их распечатали на более 70 страницах. Мама, увидев такую кипу страниц, пришла в ужас. Она думала, что 1000 транзакций — это 1000 разных мужчин. Сумма переводов около 13 млн тенге (2,5 млн рублей), но в эту сумму входят также переводы от родных девочки, мамы и папы. Сейчас идет расследование, в том числе по факту обращения более 200 „клиентов-мужчин“, многие из которых покупали „услуги“ у несовершеннолетнего ребенка повторно и неоднократно. Мы также предполагаем, что достаточно много „клиентов“ могли платить наличным, чтобы не оставлять следов», — отметили в фонде.

В полиции завели уголовные дела по шести статьям, включая вовлечение группой лиц несовершеннолетнего в проституцию, организацию притона для занятия проституцией, вымогательство, склонение ребенка к употреблению наркотиков, истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию.

Трое несовершеннолетних подозреваемых — одноклассница девочки, сестра одноклассницы и еще один ученик — задержаны и помещены под домашний арест. Всего по делу установлены 13 фигурантов, из которых 11 арестованы. Из школы уволили директора, классную руководительницу и еще несколько сотрудников.

Сейчас девочка проходит неврологическое лечение в клинике. Однако, по словам правозащитников, больничные стены давят на ребенка, «она не отвлекается, а погружается в воспоминания и депрессивное состояние только усиливается». В связи с этим для нее ищут вариант более свободного лечения.