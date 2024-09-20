Сабрина Карпентер выпустит рождественский спешел «A Nonsence Christmas» на Netflix

Американская певица Сабрина Карпентер, известная по треку «Espresso», выпустит рождественский спешел «A Nonsense Christmas» на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил NME.
Спешел выйдет в конце 2024 года. В нем Карпентер исполнит песни из своего праздничного мини-альбома «Fruitcake», в том числе трек «Nonsense». Вместе с певицей в шоу появятся другие музыканты и «комедийные гости».
«Этот праздник всегда был таким особенным для меня. Я рада представить мой взгляд на классическое праздничное варьете-шоу, соединив со своей любовью к музыке и комедии, и создать что‑то, что присуще только мне», — отметила Карпентер.
Релиз «A Nonsense Christmas» состоится 6 декабря. После этого артистка будет готовиться к масштабному европейскому туру в поддержку своего альбома «Short n’ Sweet», он запланирован на март.
«Short n’ Sweet» — шестой студийный альбом Карпентер, который вышел 23 августа 2024 года. В него вошли 12 треков, в том числе такие хиты, как «Espresso» и «Please Please Please», ставшие вирусными в соцсетях.